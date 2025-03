Stefano Sannino à Tunis pour relancer le partenariat tuniso-européen

Nouvellement nommé à la tête de la direction générale du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et du Golfe (DG Mena), Stefano Sannino s’est rendu à Tunis du 26 au 28 février 2025 afin d’échanger avec les hautes instances tunisiennes autour du partenariat tuniso-européen.

Cette visite a offert l’opportunité de discuter des perspectives de coopération entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie pour la période 2025-2027. Elle a été aussi l’occasion de renforcer et intensifier le dialogue entre les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat global et stratégique (MoU) signé en juillet 2023 entre la Tunisie et l’UE.

Le directeur général a exprimé le souhait de réaliser un saut qualitatif pour le partenariat. Dans ce cadre, les partenaires ont évoqué le cycle déjà amorcé des sous-comités thématiques – dans le cadre duquel la société civile tunisienne est pleinement associée – et les préparatifs du Conseil d’association UE/Tunisie que la Tunisie et l’UE s’efforceront de tenir au cours des prochains mois, en célébration des 30 ans de la signature de l’Accord d’association entre les deux parties.

D’autre part, cette visite a également marqué le lancement des consultations sur le nouveau Pacte pour la Méditerranée, que la Commission européenne envisage d’entériner courant 2025 afin de répondre au mieux aux défis conjoints qui se posent dans la région euro-méditerranéenne et exploiter toutes les opportunités de coopération susceptibles de concourir à une prospérité partagée.

Pendant ces deux jours à Tunis, le directeur général s’est réuni avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, la ministre des Finances, le ministre de l’Economie et de la Planification.

M. Sannino a annoncé le décaissement imminent du reliquat de 54 millions d’euros concernant deux programmes phares du partenariat tuniso-européen déjà convenus entre les parties au titre des précédents exercices de leur coopération financière, à savoir le programme pour la Transition écologique (OTE) et le Programme d’appui à la gouvernance économique (Page). Cette étape reflète à la fois l’engagement continu de l’UE à accompagner les réformes dans le pays et les progrès réalisés par la Tunisie dans ces domaines.

L’UE et la Tunisie demeurent déterminées à travailler de concert pour poursuivre la mise en œuvre du Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global (Tunis, 16 juillet 2023), assurer la pérennité des résultats tangibles qui en ont découlé, et relever les défis communs dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de Partenariat d’égal à égal.

Communiqué.