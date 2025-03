Tunisair annonce une série d’avantages et de réductions

Dans le cadre de la politique nationale visant à accorder une attention particulière aux Tunisiens résidant à l’étranger et afin de faciliter leur retour au pays durant la saison estivale 2025, Tunisair, fidèle à son engagement social, met en place une série d’avantages et de réductions sur les billets d’avion.

Ces réductions, comparées aux saisons précédentes, s’inscrivent dans une offre promotionnelle valable du 19 février au 20 mars 2025, avec possibilité de renouvellement.

Elle concerne les destinations suivantes en aller-retour :

France | Italie | Allemagne | Suisse | Royaume-Uni | Belgique | Autriche | Espagne | Canada | Portugal (nouveauté par rapport à la saison précédente).

De plus , Tunisair accorde des réductions supplémentaires aux familles nombreuses composées de trois membres ou plus (hors bébé),:

🔹 30 à 40 € de réduction par personne appartenant à la même famille

🔹 50 % de réduction sur les frais de service pour tout achat de billets auprès d’une agence Tunisair .

Pour faciliter le retour des familles à faibles revenus, Tunisair accorde, à 5000 voyageurs sélectionnés par l’Office des Tunisiens à l’Étranger, une réduction supplémentaire de 40 % sur son offre promotionnelle.

Autres avantages exclusifs pour l’été 2025 :

Prolongation de la période de retour : jusqu’au 7 septembre 2025 (au lieu du 20 août).

Augmentation de la franchise bagages :

32 kg en soute pour l’Europe (au lieu de 23 kg)

Canada: 2 pièces de 23 kg

10 kg en cabine (au lieu de 8 kg).

Jusqu’à -30 % de réduction sur la première pièce de bagage supplémentaire.

Suppression des frais de pénalité en cas de modification de réservation avant départ (avec éventuel réajustement tarifaire).

Possibilité de remboursement avant départ (soumis à conditions)

Afin de garantir le succès de cette offre exclusive pour l’été 2025, et en complément des canaux traditionnels de vente, tels que les agences Tunisair et les agences de voyage, les passagers ont désormais la possibilité d’acheter leur billet directement sur le site web de Tunisair ou de réserver par téléphone via le call center et finaliser l’achat en ligne grâce à un lien sécurisé transmis par le call center sur l’émail du passager , avec une flexibilité de paiement en dinars tunisiens ou en devises étrangères, que ce soit depuis la Tunisie ou l’étranger.

Pour toute information complémentaire ou besoin d’assistance , nous vous invitons à contacter notre call center par téléphone depuis la Tunisie au 81 10 77 77 ou de l’étranger au (+216) 70 019 160, ou par e-mail à callcenter@tunisair.com.tn.

Communiqué