Il est toujours enrichissant de lire des récits et des témoignages qui apportent un nouvel éclairage sur les événements majeurs qui ont marqué notre pays, la Tunisie. Lorsqu’ils sont rigoureusement documentés, ces ouvrages nous permettent de mieux comprendre des périodes que nous avons vécues avec émotion et intérêt, mais dont certaines dimensions restaient obscurcies par les jeux de pouvoir opérant en coulisses.

Khemaïs Gharbi

Le livre ‘‘L’effondrement’’ de Ridha Ben Slama – paru en arabe aux éditions Nirvana en 2024 et dont la traduction française va bientôt paraître aux éditions Santillana – est un travail remarquable. Par une analyse approfondie et rigoureuse, il offre un regard inédit sur les mécanismes ayant conduit à l’effritement progressif des institutions tunisiennes post-indépendance.

Ce livre est un véritable trésor d’informations pour quiconque cherche à percer les mystères de cette époque et à obtenir des réponses claires aux questions restées en suspens. Il permet notamment de mieux comprendre les circonstances ayant conduit au coup d’État du 7 novembre 1987, qui a vu Zine El Abidine Ben Ali renverser le fondateur de la République tunisienne et père de la nation, Habib Bourguiba.

Etouffement progressif des aspirations à la liberté

Présenté dans sa version arabe au grand public par l’anthropologue Youssef Seddik, cet ouvrage est désormais en librairie dans sa version française, répondant ainsi à l’attente forte du lectorat francophone. Cette œuvre essentielle viendra combler un vide, s’imposant comme un témoignage incontournable à lire sans modération.

L’ouvrage s’appuie sur des concepts de science politique et mobilise les théories de chercheurs tels que William Zartman, David Easton, Gaetano Mosca ou encore Vilfredo Pareto pour décrypter les dynamiques de pouvoir et les processus de déliquescence des institutions. L’auteur y met en évidence l’accumulation des facteurs ayant conduit à l’effondrement de l’État tunisien sous l’ère Ben Ali, soulignant le rôle de la gouvernance, des élites politiques et des tensions sociétales dans ce processus.

Il met également en lumière le paradoxe d’un système politique qui, tout en se réclamant de la modernité et de l’éducation généralisée, a progressivement étouffé les aspirations des citoyens à la liberté et à l’épanouissement.

Loin d’une simple chronique des événements, ‘‘L’effondrement’’ est une analyse profonde des mécanismes du pouvoir et des choix qui ont façonné le destin de la Tunisie jusqu’à la révolution du 14 janvier 2011.

Eloignement entre les dirigeants et le peuple

À travers cet ouvrage, l’auteur rappelle que l’histoire politique du pays a été marquée par des figures fortes, de Bourguiba à ses compagnons de lutte, dont l’éloquence et la capacité à mobiliser les foules constituaient un élément clé de leur leadership. Il oppose cette tradition à l’érosion progressive de l’art oratoire et de la vision politique structurée, conduisant à une crise de la représentation et à un éloignement entre les dirigeants et le peuple.

Ainsi, ‘‘L’effondrement’’ offre une grille de lecture essentielle pour comprendre les failles du régime qui a précédé la révolution et les leçons à en tirer pour l’avenir. En s’appuyant sur des faits documentés et une analyse rigoureuse, l’ouvrage constitue une contribution précieuse à l’histoire politique tunisienne et un témoignage incontournable sur une période charnière de notre pays.

Ce livre nous éclaire sur de nombreux points qui étaient dans l’ombre et que, grâce au travail sérieux de l’auteur et surtout au recul dont il a pu disposer, il analyse avec pertinence. En nous offrant une lecture approfondie et documentée de cette période de notre histoire contemporaine, il nous rappelle l’importance d’un regard distancié dans l’interprétation des événements politiques. Il constitue un modèle pour ceux qui souhaitent analyser avec recul les soubresauts de la scène politique, sans se laisser emporter par l’urgence de l’instant. Car une analyse rigoureuse exige du temps, de la perspective et une compréhension des dynamiques profondes qui nous échappent souvent sur le moment.

Traducteur et écrivain.