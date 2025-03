Taekwondo | Firas Gattoussi 1er & Khalil Jendoubi 3e au classement mondial

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) a annoncé, ce mardi 4 mars 2025, le classement des champions tunisiens de Taekwondo Firas Gattoussi et Khalil Jendoubi pour le mois de février 2025.

« En route vers les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 : les champions des Jeux Olympiques de Paris 2024 en tête du classement mondial de taekwondo pour le mois de février 2025 », a commenté le Cnot

Et d’ajouter : « Bravo à nos champions olympiques Firas Gattoussi, premier, et Khalil Jendoubi, troisième mondial. Bonne chance pour le reste des compétitions, avec les encouragements et les félicitations du Comité National Olympique »

Rappelons que le taekwondoïste Mohamed Khalil Jendoubi (-58 kg) a remporté le 9 août dernier, la médialle de bronze aux Jeux olympiques de Paris et que deux jours plus tard, Firas Gattoussi (-80 kg) a offert la première médaille d’or à la Tunisie.

Y. N.