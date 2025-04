La Tunisienne Semia Gharbi reçoit le prix Goldman pour l’environnement

Sept militant.e.s écologistes du monde entier ont reçu, hier, lundi 21 avril 2025, le prix Goldman pour l’environnement, dont la Tunisienne Semia Gharbi, 57 ans, scientifique et enseignante, qui a cofondé le Réseau Tunisie Verte (RTV).

La Tunisie peine à faire respecter la réglementation sur l’importation de déchets en provenance d’autres pays, ce qui entraîne le débordement des décharges et menace la santé des populations riveraines.

En 2019, une entreprise tunisienne a accepté de réceptionner 7 900 tonnes de matières recyclables italiennes pour tri et recyclage. Or, les 282 conteneurs envoyés se sont avérés être remplis d’ordures ménagères.

Semia Gharbi et RTV ont mené une campagne exhortant la Tunisie à restituer les déchets à l’Italie et à enquêter sur cette affaire. Leur campagne a conduit au retour de 6 000 tonnes de déchets exportés illégalement en Italie (le reste avait brûlé lors de son stockage en Tunisie) et à l’arrestation de plus de 40 fonctionnaires corrompus et autres personnes impliquées dans le trafic de déchets dans les deux pays.

Semia Gharbi en campagne en Tunisie. Photographie : Prix Goldman pour l’environnement

Les efforts de Gharbi ont finalement incité l’Union européenne à renforcer ses règles et réglementations concernant les transferts de déchets à l’étranger, afin de mieux protéger la santé humaine et l’environnement.

Connu sous le nom de «prix Nobel vert», le prix Goldman récompense les militants des six régions continentales habitées. Les 6 autres lauréats sont Batmunkh Luvsandash (Mongolie), Besjana Guri et Olsi Nika (Albanie), Carlos Mallo Molina (Îles Canaries), Laurene Allen (Etats-Unis) et Mari Luz Canaquiri Murayari (Pérou).

I. B.

D’après MongaBay et The Guardian.