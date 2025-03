Layali Ramadan | Une soirée de contes magiques à l’IFT avec Abdessatar Amamou

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise mercredi 12 mars à 21h « Khrafet romdhane » une soirée de contes, et ce, dans le cadre de ses soirées « Layali Ramadan 2025 ».

L’IFT invite le public à plonger dans l’atmosphère du mois sacré du Ramadan avec le conteur talentueux Abdessatar Amamou, qui vous transportera à travers des histoires traditionnelles et des légendes tunisiennes.

Les organisateurs promettent bien plus qu’une simple soirée de contes : « C’est une expérience immersive où la magie des mots se mêle à la spiritualité du mois sacré. Laissez-vous emporter par les récits d’Abdessatar Amamou, qui vous feront voyager à travers des univers merveilleux et des traditions ancestrales ».

« Khrafet romdhane » est une invitation à la convivialité et au partage, valeurs essentielles du Ramadan et se veut une occasion unique pour vivre un moment de partage et de spiritualité au cœur de l’IFT.

L’Entrée est Libre, dans la limite des places disponibles

