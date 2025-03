‘‘Rwama’’ de Salim Zerrouki | Voyage au cœur de l’Algérie contemporaine

‘‘Rwama’’, scénario, dessin et couleurs de Salim Zerrouki, n’est pas simplement une bande dessinée, mais un véritable voyage au cœur de l’Algérie contemporaine, où l’architecture, la mémoire et l’histoire se rencontrent dans une fresque saisissante. À travers cette biographie documentaire, le dessinateur fait de l’immeuble de son enfance un personnage à part entière, un microcosme d’Algérie qui incarne les rêves, les tensions et les contradictions d’une nation en perpétuelle transformation.

Djamal Guettala

Le premier tome, ‘‘Rwama – Mon enfance en Algérie (1975-1992)’’, paru me 15 mars 2024 aux éditons Dargaud en France, présente l’immeuble emblématique des hauteurs d’Alger, conçu dans le cadre des Jeux méditerranéens de 1975 par l’Ecotec sous la direction de Aguerabi Bachr. Ce bâtiment circulaire, symbole de l’utopie socialiste portée par le régime de Houari Boumediene, devait incarner le rêve d’une Algérie moderne, ouverte sur le monde et tournée vers le progrès.

Dans cet espace cosmopolite, où cohabitent Algériens, Russes, Cubains et Allemands de l’Est, l’auteur nous plonge dans une enfance marquée par l’illusion d’un avenir radieux, en dépit des inégalités et des tensions qui éclosent dans les coulisses de cette mixité apparente.

L’immeuble, symbole d’un idéal communiste, devient peu à peu un miroir des contradictions d’une époque.

L’adolescence à l’ombre de la guerre civile

Le second tome, ‘‘Rwama – Mon adolescence en Algérie (1992-2000)’’, paru le 24 janvier 2025, fait face à une rupture brutale. À quatorze ans, Salim Zerrouki voit son monde basculer. La guerre civile déchire l’Algérie, et l’immeuble, jadis lieu de vie et de partage, devient un espace clos et oppressant. Le pays, plongé dans la violence et la peur, se mure dans un silence lourd, où l’adolescence se vit sous surveillance, entre couvre-feu et montée de l’extrémisme. Tandis que certains jeunes se réfugient dans les vestiges du monde occidental, d’autres s’enferment dans un conservatisme exacerbé. L’immeuble Rwama, autrefois lieu d’ouverture, devient alors le symbole d’un pays fracturé, entre espoirs déchus et réalités amères.

Dans ‘‘Rwama’’, l’architecture n’est pas qu’un simple décor, mais un personnage à part entière. Salim Zerrouki insuffle une âme à cet immeuble circulaire, lui donnant vie à travers des dessins épurés mais d’une grande expressivité.

Les perspectives, les jeux d’ombres et de lumières, les cadrages qui enferment ou libèrent les personnages, tout est pensé pour que le bâtiment reflète les transformations du pays.

Rwama devient ainsi un miroir de l’histoire, un lieu de mémoire où chaque détail, chaque couloir, chaque fenêtre, porte les traces des changements sociaux, politiques et humains qui secouent l’Algérie.

Une œuvre visuelle puissante et évocatrice

La BD ‘‘Rwama’’ dépasse l’autobiographie dessinée : c’est une œuvre documentaire d’une rare puissance évocatrice. Zerrouki ne se contente pas de raconter une histoire personnelle, il inscrit son vécu dans une architecture qui a elle-même été témoin des soubresauts d’un pays. L’auteur mêle l’intime et le politique, dévoilant, à travers l’humour acide et la lucidité de son regard, les dynamiques sociales et les bouleversements historiques qui ont façonné une génération.

Les deux tomes de ‘‘Rwama’’ s’imposent comme une lecture essentielle pour comprendre la relation entre les espaces et les destins, et pour saisir les paradoxes d’une Algérie qui oscille entre espoir et désenchantement.

À travers cette biographie documentaire, Salim Zerrouki nous offre bien plus qu’un récit personnel : il nous invite à plonger dans une Algérie méconnue, où l’architecture devient le témoin des luttes, des espoirs et des frustrations d’une époque marquée par les rêves d’un avenir meilleur, puis par les fractures sociales et politiques de la guerre civile.