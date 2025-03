Tunisie | L’inflation se replie à 5,7% en février 2025

Le taux d’inflation en Tunisie s’est replié à 5,7%, en février, contre 6% en janvier, indique, mercredi 5 mars 2025, l’Institut national de la statistique (INS).

Ce recul de l’inflation est dû principalement au fléchissement observé au niveau du rythme annuel d’augmentation des prix des produits alimentaires (7% en février 2025 contre 7,1% en janvier), de l’habillement et chaussures (8,6% en février contre 9,7% en janvier), des services de santé (4% en février contre 9,1% en janvier) et du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (3,8% en février contre 4,1% en janvier).

En ce qui concerne le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), il s’est replié à 5,7% contre 6% en janvier, a indiqué l’INS dans une note consacrée à «L’indice des prix à la consommation pour février 2025».

D’après l’INS, Les produits manufacturés et les aliments frais sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale avec le même taux 2%.

Par régimes, les groupes «non alimentaire libre» et «alimentaire libre» sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 3,2% et 1,9%.

Par ailleurs, les produits alimentaires «encadrés» ont apporté la plus faible contribution avec 0,1%.

Les prix à la consommation restent stables

En février 2025, les prix à la consommation ont enregistrée une légère baisse de 0,1% par rapport à janvier. Cette diminution est principalement due à la baisse des prix de l’habillement et chaussures de 3,6 % en raison des soldes d’hiver et des prix du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles de 0,1% suite à l’application de la nouvelle tarification de l’électricité.

En revanche, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,5%, a fait savoir l’INS.

Cette augmentation est expliquée par la hausse des prix des viandes d’agneau (+2,7%), des légumes frais (+1,5%), des fruits frais (+1,4%). En revanche, les prix des huiles alimentaires ont enregistré une baisse de 2,1% et ceux de la volaille ont diminué de 1,6%.

Produits alimentaires : + 7%, en glissement annuel

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 7%. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix de la viande d’agneau de 21,4%, des légumes frais de 18,7%, des fruits secs de 14,2%, de du poisson frais 13,4% et des volailles de 10,5%).

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 16,2%.

Les prix des produits manufacturés et les services ont connu une augmentation de 5,2% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures (+9,7%) et des produits d’entretien courant du foyer (+4.8%).

Pour les services, l’augmentation des prix est de 5,1% sur un an, expliquée principalement par la hausse des prix des services du groupe restaurant, cafés et hôtels de 11,4%.