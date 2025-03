Rencontres d’écrivains euro-tunisiens à la Médina de Tunis

Trois jours d’échanges littéraires et de rencontres exceptionnelles entre écrivains, artistes et passionnés du livre de différents pays cœur de la Médina de Tunis du 16 au 18 février 2025.

Des bandes dessinées qui racontent des histoires d’espoir, des voix qui s’élèvent à travers des lectures dramatisées, des rimes partagées.

Tel est le programme de la première édition des Rencontres entre écrivains euro-tunisiens, qui se dérouleront du 16 au 18 mars à l’ancienne église Santa Croce au cœur de la Médina de Tunis, restaurée par la Coopération italienne, aujourd’hui centre de créativité et d’innovation de la municipalité de Tunis.

L’événement, sous-titré «Stylos de paix», est organisé par la délégation de l’Union européenne en Tunisie, en collaboration avec les ambassades d’Espagne, d’Autriche et de Malte en Tunisie et l’Institut français de Tunis (IFT).

Les protagonistes des rencontres seront plusieurs auteurs tunisiens et européens, dont Azza Filali, Yamen Manai, Amira Ghenim, Kmar Bendana, Sami Mokaddem, l’écrivaine espagnole Elvira Navarro, l’historien français Vincent Lemire, l’écrivain français Laurent Gounelle et l’écrivain et poète autrichien Andreas Unterweger.