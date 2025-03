Tunisair à l’ITB Berlin 2025 | Cap sur le développement du tourisme tunisien

La compagnie aérienne nationale Tunisair a réaffirmé son engagement pour la promotion du tourisme tunisien avec sa participation à l’ITB Berlin, le salon mondial de référence pour les professionnels du tourisme.

Du 4 au 6 mars 2025, le stand de Tunisair a servi de point de rencontre stratégique, favorisant les échanges et la coopération avec les acteurs majeurs du secteur : tour-opérateurs, agences de voyages et partenaires internationaux.

« L’objectif principal est de renforcer les partenariats, d’améliorer la connectivité aérienne et d’offrir une expérience de voyage optimale aux passagers via un tourisme tunisien dynamique et attractif », indique dans un communiqué publié ce jeudi.

Y. N.