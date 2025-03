Tunisie | MAE : « Consolider la coopération avec le système des Nations Unies»

Le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé, ce jeudi 6 mars 2025, la volonté de la Tunisie de consolider ses contributions actives et soutenir la coopération avec le système des Nations Unies.

Communiqué :

Dans le cadre de la détermination de Monsieur le Président de la République de renforcer la contribution effective de la Tunisie aux efforts visant à promouvoir l’action multilatérale selon une nouvelle approche fondée sur la modernisation de ses mécanismes de manière à relever les défis émergents et à répondre aux aspirations des peuples à un monde plus juste, plus sécuritaire, plus durable et plus humain, il a été décidé de placer l’année 2025, qui coïncide avec le 80e anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies, sous le slogan : «Renforcer l’action multilatérale et consolider la coopération avec le système des Nations Unies ».

Cette initiative vient confirmer l’engagement de la Tunisie en faveur de l’action multilatérale ainsi que son attachement aux fondements sur lesquels a été instituée l’ONU, aux principes de la Charte onusienne et au respect du Droit international comme étant des cadres incontournables pour établir la paix et la sécurité internationales et pour trouver de solutions communes et consensuelles face aux défis mondiaux, et aussi comme rempart unique à même d’imposer l’autorité du droit international, le respect du principe de l’égalité souveraine des États, et comme ultime recours aux peuples en vue de réclamer leur droit au développement, à une vie décente et à la justice sociale.

Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger œuvrera, dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative, à renforcer la présence de la Tunisie aux prochaines échéances internationales et à présenter des propositions et des initiatives en conformité aux priorités nationales.

A cet égard, plusieurs événements y afférents seront organisés à l’échelle nationale et internationale, de manière à impulser une nouvelle dynamique à la présence de la Tunisie sur la scène internationale, valoriser son rôle en tant que force de proposition et d’initiative, et faire entendre sa voix en tant que pays de paix et de dialogue, défenseur des causes justes, attaché au respect droit international, à la souveraineté des États et à l’indépendance de leur prise de décision, et appelant à un ordre international axé sur le développement pour tous, conformément aux valeurs de justice, de solidarité, de cohésion et de coexistence pacifique, afin de faire face aux défis internationaux actuels et émergents.