Ouverture du centre « Néjia » pour soutenir les femmes victimes de violences sexuelles

L’association Aswat Nissa a récemment inauguré le centre « Néjia » (survivante), un espace d’écoute et d’orientation dédié à l’accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles.

Cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre les violences faites aux femmes, sachant que le centre « Néjia » est en mesure d’aider les victimes sur différentes volets, en leur fournissant un accompagnement juridique, psychologique et social.

Cette approche vise à répondre aux besoins multiples des victimes et à leur offrir un soutien complet pour se reconstruire, explique l’association qui réitère son engagement en faveur des droits des femmes et leur protection et souligne l’importance de créer un environnement sûr et spécialisé où les femmes peuvent se sentir écoutées et soutenues.

L’ouverture du centre « Néjia » vise à aider les victimes de violences sexuelles en leur apportant le soutien dont elles ont besoin pour se reconstruire et retrouver leur dignité, a encore expliqué la même source.

« Le 27 février 2025, Aswat Nissa franchit une nouvelle étape dans son combat pour les droits des femmes avec l’ouverture de « Nejia », le premier centre communautaire dédié à l’écoute, l’orientation et l’accompagnement juridique, psychologique et social des femmes victimes de violences sexuelles. Vous n’êtes pas seule. Nous sommes là pour vous. Contactez-nous au 54.54.25.00, du lundi au vendredi, de 9h à 16h », a commenté l’association.

Y. N.