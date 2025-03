‘‘Aïcha’’ de Mehdi M. Barsaoui | Un destin en fuite, entre ombre et lumière

Après une première projection complète hier, 10 mars 2025, au Cinéma Variétés de Marseille, où le film a suscité l’enthousiasme et l’admiration du public, ‘‘Aïcha’’ sera présenté aujourd’hui, 11 mars, à l’UGC Ciné Cité Les Halles de Paris, en présence du réalisateur Mehdi M. Barsaoui, avant sa sortie dans toute la France le 19 mars 2025.

Djamal Guettala

Ce film intense et poignant, porté par des performances saisissantes de Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed, a déjà marqué les esprits, notamment à la Mostra de Venise, où il a été chaleureusement salué.

Le film suit l’histoire d’Aya, une jeune femme qui travaille dans un hôtel au sud de la Tunisie. Employée de ménage, serveuse et animatrice, elle vit entre les tâches quotidiennes et les attentes de ses parents, pour qui elle est une source de soutien financier. Coincée dans une existence de servitude, Aya rêve d’un ailleurs, de Tunis, où elle pourrait enfin s’échapper de la pression qui pèse sur elle.

Un accident de bus va tout changer. Aya survit, mais une autre femme perd la vie à sa place. Elle décide de saisir cette occasion pour se réinventer et se créer une nouvelle identité : Amina. Une fuite vers Tunis, une tentative de retrouver sa liberté. Mais les fantômes du passé ne tardent pas à revenir la hanter.

Un thriller psychologique sous haute tension

Le film prend alors une tournure de thriller psychologique, où chaque mouvement d’Amina, chaque regard qu’elle pose, devient un piège. L’apparition d’un homme en boîte de nuit, qui croit la reconnaître, déclenche une série d’événements qui vont rapidement la conduire à une confrontation inévitable avec son passé. L’étau se resserre autour d’elle, entre les policiers en civil, les pressions des avocats, et l’influence de la famille de cet homme mystérieux.

Mehdi M. Barsaoui manipule habilement la caméra pour traduire l’oppression de son personnage : des escaliers vertigineux, une boîte de nuit étouffante, des scènes de fuite haletantes. Il pousse son héroïne dans ses derniers retranchements, dans une spirale où chaque choix devient une question de vie ou de mort.

Mehdi Barsaoui avec Djamal Guettala.

Un film salué, en attendant la sortie nationale

Après la projection au Cinéma Variétés à Marseille, où le film a fait salle comble, ‘‘Aïcha’’ suscite une attente grandissante parmi les cinéphiles. Après Paris aujourd’hui, il sera diffusé dans toutes les salles françaises le 19 mars. Les spectateurs présents à Marseille ont été témoins de l’incroyable tension qui se dégage du film, entre drame personnel et thriller haletant, avec une performance magistrale de Fatma Sfar, qui incarne une héroïne complexe et résiliente.

Avec ‘‘Aïcha’’, Mehdi M. Barsaoui nous livre un film audacieux et émouvant, une réflexion sur la liberté, la répression, et les sacrifices d’une femme face aux lourds poids sociaux. Un film à découvrir absolument, qui pousse son personnage à se confronter à l’intime et à l’impitoyable réalité de son existence.