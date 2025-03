Affaire Sonia Dahmani | La Chambre d’accusation se réunit demain pour statuer

Dans le cadre de l’affaire de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, la Chambre d’accusation devra se réunir demain mardi 11 mars 2025 afin de décider de la qualification de l’accusation.

C’est ce qu’a indiqué ce soir sa sœur, Ramla Dahmani Accent, via un post diffusé sur sa page Facebook : « On reproche à Sonia d’avoir parlé des conditions de détention dans les prisons tunisiennes. C’est-à-dire d’avoir ouvert la bouche, dit la vérité, refusé de se taire », a-t-elle déploré en rappelant que la Cour de cassation a jugé que le décret-loi 54 ne s’applique pas aux journalistes et assimilés dans l’exercice de

Rappelons que des activistes de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé le maintien en détention de Sonia Dahmani et appelé à sa libération.

Y. N.