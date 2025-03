Météorologie | Les projets en cours de réalisation par l’INM   

L’Institut national de la météorologie (INM) va mettre en place, prochainement, un réseau de radars d’observation météorologique, pour couvrir tout le territoire de la Tunisie.

C’est ce qu’a annoncé le directeur général de l’INM, Ahmed Hmam, à l’agence Tap, ajoutant qu’un appel d’offres international a été lancé pour l’acquisition de cinq radars et que l’ouverture des plus contenant ces offres aura lieu en avril 2025.

Ces cinq radars seront installés au nord du pays (2), au centre (2) et au sud (1), afin d’assurer une couverture efficace de tout le territoire national et une mesure instantanée des quantités de précipitations.

Ce réseau de radars est très important, notamment pour la réalisation de prévisions météorologiques instantanées et l’instauration d’un système d’alerte précoce, a souligné Hmam, ajoutant que d’autres projets sont en cours de réalisation par l’INM, dont l’acquisition d’une station de production météorologique pour élaborer les prévisions, y compris celles destinées à l’aviation. Ainsi, des dossiers de vol contenant les données météorologiques seront envoyés électroniquement aux équipages des avions.

Hmam a, également, parlé d’un projet d’acquisition et de mise en place d’une station de réception et d’exploitation des images satellitaires de troisième génération, dont l’appel d’offres sera lancé avant mai 2025.

Le réseau des stations d’observation météorologique va être aussi développé dans les aéroports, grâce à l’acquisition d’équipements pour les pistes d’atterrissage et de décollage dans les aéroports, ainsi que la généralisation du système de qualité ISO 9001 pour qu’il englobe tous les domaines d’activité de l’INM et ses services.

Les projets en cours s’inscrivent dans le cadre du programme intégré de résilience aux catastrophes naturelles lancé suite aux inondations au gouvernorat de Nabeul en septembre 2018 et qui est réalisé sur 6 ans (2022-2027).

Ce programme comporte 4 axes relatifs à l’amélioration de la lutte contre les dangers des inondations dans les zones urbaines, le renforcement des préparatifs pour contrecarrer les catastrophes, le développement de l’assurance dans le domaine des catastrophes naturelles, le renforcement de la coordination institutionnelle et l’aménagement environnemental favorable à la gestion des risques du climat et des catastrophes, à travers la création d’une structure permanente de résilience aux catastrophes.

L’INM est chargé de la mise en œuvre du 2e axe de ce programme, qui concerne le renforcement des préparatifs pour faire face aux catastrophes et ce avec la participation du ministère de l’Agriculture, et de l’Office national de la protection civile (ONPC).

Le rôle de l’INM consiste en le renforcement des capacités institutionnelles, la modernisation des systèmes de surveillance et de modélisation, ainsi que des prévisions météorologiques extrêmes et des inondations, en plus du renforcement des prestations de services d’observation météorologique et hydrologique, ainsi que des services des prévisions des dangers et d’alerte précoce.

D’après Tap.