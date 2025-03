Nutrition | Attention au «brik», il est dangereux pour votre santé

Rana Ghiloufi, spécialiste en sécurité sanitaire et en qualité des produits alimentaires à l’Institut national de la nutrition (INN), a mis en garde contre les dangers liés à la friture des aliments riches en amidon, tels que le «brik» et les pommes de terre; des plats particulièrement consommés pendant le mois de Ramadan.

Intervenant dans l’émission ‘‘Ahla Sbeh’’ sur Mosaïque ce lundi 10 mars 2025, la nutritionniste a expliqué qu’«il existe deux types de risques liés à la friture de ces aliments, parce qu’ils deviennent plus riche en graisses, notamment saturées, ce qui est néfaste pour la santé du cœur et des artères.» En plus, la friture ouvre les pores des aliments, leur permettant d’absorber de grandes quantités d’huile, ce qui augmente leur teneur en graisses et favorise l’apparition de problèmes de santé.

Rana Ghiloufi a, également, expliqué que les aliments riches en amidon changent de manière significative, lors de la friture ou de la cuisson au grill : leur couleur devient dorée et leur surface croquante, ce qui conduit à la formation de substances classées comme cancérogènes.

Elle a ajouté que la friture provoque aussi la transformation de l’eau contenue dans les aliments en huile hydrogénée, un processus dangereux pour la santé, pouvant entraîner des maladies graves, comme le cancer.

La nutritionniste a recommandé l’utilisation d’appareils de cuisson modernes, tels que les fours ou les appareils nécessitant peu d’huile, comme alternative plus saine, bien que certains risques demeurent.

Elle a enfin insisté sur l’importance d’adopter une alimentation équilibrée et saine, notamment pendant Ramadan qui se caractérise par une forte gausse de la consommation alimentaire.