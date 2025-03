Près de la moitié des ingénieurs tunisiens sont partis à l’étranger

Selon le doyen des ingénieurs tunisiens, Kamel Sahnoun, cité par l’agence officielle Tap, 39 000 ingénieurs tunisiens ont déjà quitté le pays sur un total de 90 000 enregistrés à l’Ordre des ingénieurs tunisiens. Soit près de la moitié…

Sahnoun, qui intervenait lors d’une séance d’audition parlementaire à propos d’un projet de loi relatif à l’enseignement supérieur privé dont le contenu a été rapporté dans un rapport de la Commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique publié la semaine écoulée, a déclaré que le nombre total d’étudiants tunisiens diplômés en ingénierie dépasse, chaque année, 8000 alors que le rythme des départs des ingénieurs à l’étranger est estimé à une vingtaine par jour, soit près de 7000 chaque année. Ce qui constitue une source d’inquiétude étant donné qu’à ce rythme là, le pays pourrait bientôt manquer d’ingénieurs dans certains secteurs très demandés à l’étranger, notamment les nouvelles technologies.

Quand on sait que le coût de formation des ingénieurs en Tunisie s’élève chaque année à 650 millions de dinars et que beaucoup d’entre eux, aussitôt formés, partent monnayer leur compétence à l’étranger, on a de bonnes raisons d’appréhender les conséquences de ces départs massifs sur l’économie nationale. Mais cela ne semble pas inquiéter outre mesure les autorités publiques qui se félicitent du fait que les envois de fonds des expatriés dépasse désormais les recettes du tourisme en devises étrangères et permettent ainsi à l’Etat de payer ses dettes extérieures.

I. B.