Plumes de Paix à Tunis | Rencontres des écrivains euro-tunisiens

Du 16 au 18 mars 2025, l’Église Sainte-Croix accueillera Plumes de Paix, trois jours de débats, lectures et rencontres entre écrivains euro-tunisiens, artistes et passionnés du livre.

L’évènement organisé par l’Union européenne en Tunisie et prévoit différentes programmations notamment une balade littéraire dans la médina, des débats sur différents thèmes notamment la place de la littérature face aux crises, l’impact du digital et le rôle de l’écrivain.

Les organisateurs affirment qu’un focus spécial sur la bande dessinée mettra en lumière la création graphique et son rôle dans la sensibilisation à la paix, avec un atelier collaboratif animé par des bédéistes.

« Des bulles de BD qui racontent l’espoir, des voix qui s’élèvent à travers des lectures théâtralisées, des rimes embrassées…. Lectures, tables rondes et échanges rythmeront ces trois jours d’inspiration et de dialogue », ajoute la même source en appelant les personnes désireuses de participer à Plumes de Paix, à s’inscire via l’adresse: arij@alice.com.tn