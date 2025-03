Renforcement de la coopération universitaire entre la Tunisie et l’Italie

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid a eu, le 14 mars 2025 à Tunis, une rencontre fructueuse avec l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, qui a porté sur le renforcement de la coopération universitaire et les programmes conjoints de recherche et d’innovation : autant de secteurs clés du partenariat italo-tunisien dans le cadre du plan Mattei pour l’Afrique mis en œuvre par l’Italie et dont la Tunisie est un partenaire central.

Prunas et Belaid ont salué l’excellent niveau de partenariat entre la Tunisie et l’Italie, soulignant l’efficacité du protocole de coopération signé en avril 2024.

En application de cet accord, un appel à propositions conjoint pour le financement de projets de recherche et d’innovation tuniso-italiens sera publié dans les prochaines semaines, indique le ministère de l’Enseignement supérieur dans un communiqué de presse.

Au cours de la rencontre, plusieurs sujets d’intérêt commun ont été abordés, notamment la recherche scientifique et l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, le renforcement de la coopération dans les technologies spatiales, l’augmentation de la mobilité des jeunes chercheurs et la double encadrement des thèses de doctorat, poursuit la même source.

Reconnaissance mutuelle des qualifications académiques

Les deux parties ont discuté de l’importance de promouvoir le partage d’expertise et ont examiné les progrès réalisés dans la définition d’un cadre pour la reconnaissance mutuelle des qualifications académiques entre les deux pays. Une initiative qui a déjà été examinée lors d’une visioconférence bilatérale entre la ministre de l’Université et de la Recherche, Anna Maria Bernini, et Belaid, en février dernier. Les deux ministres ont ensuite signé un protocole d’accord, en avril dernier, visant à renforcer la coopération académique et scientifique entre l’Italie et la Tunisie, à encourager l’échange d’informations entre les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, à promouvoir l’enseignement des langues, des littératures, des cultures et des histoires des deux pays, ainsi qu’à faciliter l’accès bidirectionnel aux infrastructures de recherche.

Le mémorandum met particulièrement l’accent sur la mobilité estudiantine, mais pas seulement. D’autres points sont consacrés à l’échange de personnel technico-administratif afin de renforcer les compétences en gestion des ressources humaines dans les universités tunisiennes. Un autre point fort de la coopération entre Tunis et Rome est la promotion d’une collaboration conjointe au sein de programmes multilatéraux tels que Prima et Horizon Europe, afin de renforcer la capacité du pays d’Afrique du Nord à accéder aux financements dédiés à la recherche.

La Tunisie figure parmi les premiers pays au monde en termes de nombre de bourses offertes par le ministère italien des Affaires étrangères.

L’enseignement supérieur est d’ailleurs un pilier du Plan Mattei, qui vise à fournir aux jeunes Africains les outils nécessaires pour participer activement au progrès de leur pays et au développement de leurs relations avec le reste du monde.

Opportunités pour étudiants, enseignants et chercheurs

Dans ce contexte, l’Université de Carthage et l’Université de Bologne ont récemment signé trois accords de partenariat stratégique, ouvrant de nouvelles opportunités pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs.

Signés le 6 février 2025 à l’Université de Carthage, à Tunis, ces accords s’articulent autour de trois axes principaux.

Premièrement, la mobilité estudiantine a été instaurée, permettant aux étudiants des deux universités de participer à des programmes d’échange académique. Cette opportunité leur permettra de vivre une expérience internationale, d’enrichir leurs études et d’élargir leurs horizons culturels.

Deuxièmement, un accord d’échange d’enseignants et de chercheurs a été signé. Cette mesure favorisera la collaboration scientifique entre les deux universités, renforçant le partage d’expertise et la mise en œuvre de projets de recherche communs.

Enfin, un accord-cadre a été signé impliquant l’ensemble des institutions de l’Université de Carthage. Cet accord plus large vise à renforcer les synergies entre les deux universités et à promouvoir des initiatives conjointes à grande échelle.

Traduit de l’italien.

Source : Agenzia Nova.