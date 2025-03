Italie | Un étranger dangereux rapatrié en Tunisie

C’est le 13e depuis le début de 2025, des policiers d’Ancône (Italie) ont procédé à une expulsion judiciaire contre un citoyen tunisien de 29 ans. Il était incarcéré à la prison d’Ancona di Montacuto.

Le rapatrié, dont le nom n’a pas été divulgué, a un casier judiciaire fourni pour vol, cambriolage, blessures et trafic de drogue, indique l’agence Ansa qui a rapporté l’information.

Samedi 15 mars 2025, dans la matinée, la police italienne l’a fait sortir de prison et l’a emmené à la frontière aérienne de l’aéroport de Fiumicino à Rome où il a été pris en charge par les opérateurs du Bureau d’Immigration de la préfecture de police de Doric, spécialisés dans les escortes internationales, pour l’emmener en Tunisie, car il était un citoyen étranger en situation irrégulière sur le territoire italien et considéré comme dangereux pour l’ordre et la sécurité publics.

Les autorités tunisiennes l’ont pris en charge à son débarquement à l’aéroport de Tunis-Carthage.

«Expulser publiquement du territoire les étrangers en situation irrégulière qui sont dangereux pour l’ordre et la sécurité permet d’éviter qu’ils ne séjournent de manière irrégulière et ne commettent des délits de toutes sortes», a déclaré le commissaire de police Cesare Capocasa. Et d’ajouter : «Être sur place signifie également travailler sur le front de la prévention, pour que soit augmentée la sécurité perçue par les citoyens de la capitale et de la province».