Affaire Abir Moussi : Procès fixé au 24 mars et boycott de la défense

Le procès opposant l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) à la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, détenue depuis le 3 octobre 2023, est fixé au 24 mars 2025.

Le comité de défense de la présidente du PDL a annoncé, ce lundi 17 mars 2025, son boycott de l’audience, en dénonçant au passage un « procès politique » ainsi que des violations en rapports avec l’affaire et le procès.

La Défense estime que l’application du décret 54 est «abusive et obsolète » avec la fin des mesures exceptionnelles : « Ce décret est contraire aux conventions internationales et à la Constitution tunisienne », lit-on encore dans le communiqué qui s’appuie également sur l’avis de l’ONU, qui considère la détention de Mme Moussi comme « arbitraire et discriminatoire ».

D’autre part, Abir Moussi assistera au procès, mais gardera le silence, ajoute encore la défense, qui a demandé une retransmission en direct de l’audience à la télévision nationale ainsi que l’accès du public et de la presse.

