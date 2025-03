Impact limité  des droits de douane américains sur les pays de la région Mena  

Dans son bulletin de veille économique d’avril 2025, BMI, filiale de Fitch Solutions Company, estime que l’imposition des droits de douane américains sur les biens stratégiques aura un impact limité sur la région Mena (Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord).

«Il est peu probable que les marchés de la région Mena soient directement soumis à des droits de douane américains en raison des excédents/déficits commerciaux faibles des États-Unis avec la plupart d’entre eux, des alliances stratégiques et des considérations géopolitiques», note Fitch.

«Les droits de douane sur des biens comme l’aluminium auront des effets limités sur la région Mena. Les exportations d’aluminium vers les États-Unis ne représentent qu’une petite partie des exportations de Bahreïn et des Émirats arabes unis. Une forte demande mondiale et la possibilité de réorienter les exportations atténuent davantage les risques», ajoutent les analystes de l’agence.

Cependant, ces prévisions sont aussitôt relativisées et nuancées : «La région Mena subirait toujours les effets indirects des droits de douane américains, notamment un dollar américain plus fort, des taux d’intérêt élevés, une baisse des prix du pétrole et un ralentissement de la croissance dans la zone euro, ce qui impacterait les exportations et la croissance économique», notamment pour les pays comme la Tunisie dont l’essentiel des échanges se fait avec l’Union européenne.

I. B.