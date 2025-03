Tunisie | France terre d’asile exige un examen juste des faits pour ses employés et demande leur libération

L’association France terre d’asile exprime sa profonde préoccupation face à la détention prolongée de plusieurs de ses anciens et actuels employés en Tunisie, ainsi qu’aux poursuites judiciaires engagées contre d’autres membres de son équipe.

Outre la préoccupation, France terre d’asile a également exprimé son incompréhension : « Cette situation est d’autant plus incompréhensible que la chambre de mise en accusation a confirmé l’abandon des charges contre notre association. Comment expliquer que des salariés soient poursuivis pour des activités menées dans le cadre légal et conventionné de l’association, alors même que cette dernière n’est plus inquiétée par la justice ? », lit-on dans un communiqué publié ce lundi 17 mars 2025

L’association France terre d’asile a rappelé que ses activité ont débuté depuis 2012 en Tunisie, où elle a mené des actions d’accompagnement des personnes migrantes vulnérables, dans le strict respect des lois tunisiennes et en collaboration avec les autorités nationales et locale ainsi qu’avec des organisations internationales telles que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

Dans son communiqué, l’association rappelle aussi que les accusations visant ses employés sont liées à l’hébergement de migrants, «Or, ces hébergements ont été réalisés dans le cadre d’une réponse humanitaire et apolitique concertée avec les autorités tunisiennes et les organisations internationales compétentes », a encore regretté la même source.

Plusieurs salariés dont deux membres actuels et une ancienne employée, sont détenus depuis mai 2024 et trois autres font l’objet de poursuites et France terre d’asile appelle à un examen juste et objectif des faits et espère que leur innocence sera reconnue afin qu’ils puissent retrouver au plus vite leur liberté.

Elle exprime également sa solidarité envers les familles et les proches des personnes détenues, qui vivent cette épreuve dans l’inquiétude, coupés de leurs amis, conjoints et parents…

Y. N.