C’est une œuvre vibrante et intime où la langue devient un miroir d’une société complexe et en perpétuelle évolution. Par le biais de 80 mots choisis avec une délicatesse presque palpable, Emna Belhaj Yahia nous invite à plonger dans l’univers profond de sa terre natale, la Tunisie. Chaque mot est un fragment d’histoire, une bribe de mémoire, mais aussi un témoin vivant des fractures et des métamorphoses de ce pays à la croisée des chemins.

Djamal Guettala

‘‘80 mots de Tunisie’’ est bien plus qu’un dictionnaire : il est un carnet de voyage à travers la langue et l’âme tunisiennes, un entrelacs de souvenirs personnels et de réflexions sociales. Comme le souligne Frédéric Bobin dans la préface, il s’agit d’un «dictionnaire de ses humeurs», où chaque mot devient une exploration, un écho des joies et des tourments d’une femme qui a vu son pays changer.

Réflexion sur la langue et l’identité

Ce qui frappe d’emblée dans ‘‘80 mots de Tunisie’’, c’est la finesse et la profondeur de l’analyse linguistique. Emna Belhaj Yahia, forte de ses années d’enseignement et de son érudition, explore la richesse du vocabulaire tunisien à travers le prisme de l’arabe dialectal, souvent perçu comme un reflet des tensions et des contrastes internes du pays. Elle scrute les mots avec une précision presque clinique, et chaque terme devient le porteur d’une histoire, d’une lutte ou d’une mélancolie.

Ce lexique est, pour l’autrice, un miroir de la société tunisienne : un terrain où l’intime et le politique s’entrelacent. Les mots de l’amour, du désir, du rejet et de l’espoir se mêlent pour former un tableau poignant et nuancé d’un pays tiraillé entre héritage et modernité. Le mot hob (amour) en est un parfait exemple. Ce terme, souvent perçu comme osé et impudique, contraste avec m’habba, un synonyme plus respecté, exprimant un amour de l’autre, de la communauté, du prochain. Cette différence n’est pas simplement linguistique; elle révèle les tabous sociaux et les résistances culturelles qui façonnent les mentalités tunisiennes.

Voyage entre tendresse et lucidité

À travers ce lexique, Emna Belhaj Yahia nous livre ses propres souvenirs d’enfance, avec la mélancolie d’un passé révolu. Elle nous raconte la vie au sein d’une famille traditionnelle, un monde où les mots, empreints de douceur, reflétaient des valeurs de solidarité et de proximité. Cependant, elle ne se contente pas de célébrer cette époque : elle expose aussi les contradictions et les difficultés de la Tunisie contemporaine avec une lucidité implacable.

Son regard sur la société tunisienne est celui d’une observatrice avertie, qui ne cache ni les souffrances ni les résistances. Elle dépeint les fractures sociales, les inégalités persistantes, l’obscurantisme qui menace encore une société en quête de réconciliation avec son histoire. Mais au-delà du constat amer, son ouvrage est aussi un cri d’espoir et un hommage à ceux qui, dans le silence ou la révolte, luttent pour un avenir meilleur.

Voix féminine forte et déterminée

Femme de culture, philosophe et intellectuelle engagée, Emna Belhaj Yahia incarne à travers son œuvre une voix féminine incontournable dans la littérature tunisienne contemporaine. Née en 1945 à Tunis, elle a consacré sa vie à l’enseignement et à la réflexion sur les questions sociales et politiques. L’un des axes principaux de son œuvre a toujours été la question des femmes et de leur place dans une société marquée par des résistances patriarcales.

Son engagement pour la cause des femmes et sa réflexion sur les fractures sociales et politiques qui traversent son pays résonnent dans chaque mot de ‘‘80 mots de Tunisie’’. En scrutant la langue tunisienne, elle nous invite à regarder au-delà des apparences et à interroger les normes, les traditions et les tabous qui façonnent la société.

Dans ‘‘80 mots de Tunisie’’, Emna Belhaj Yahia nous offre un véritable voyage sensoriel à travers les mots, les images et les souvenirs. Ce livre n’est pas seulement une invitation à explorer la langue d’un peuple; il nous invite à nous pencher sur la société elle-même, ses tensions, ses blessures et ses espoirs. À travers les mots qu’elle choisit d’explorer, elle nous révèle les forces invisibles qui structurent son pays, des forces souvent invisibles, mais pourtant profondément ancrées dans l’âme tunisienne.‘‘80 mots de Tunisie’’ est un ouvrage à la fois intime et universel, où chaque mot, chaque fragment de mémoire, résonne comme un appel à l’humanité partagée. Un livre qui, par sa richesse et son souffle, s’inscrit pleinement dans la grande tradition de la littérature tunisienne, tout en offrant une réflexion profonde sur les enjeux de demain.