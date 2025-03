Journée mondiale de l’eau | La justice hydrique en Tunisie

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, Nomad 08-Observatoire tunisien de l’eau organise un panel intitulé «La justice hydrique en Tunisie, entre réalité et défis », pour débattre d’une gouvernance plus équitable et durable de l’eau dans un contexte de changement climatique et de stress hydrique.

Ce panel, qui se tiendra le vendredi 21 mars 2025 à partir de 21h à la salle Le Rio (rue Radhia Haddad, 92 rue de la Yougoslavie, Tunis), discutera des questions urgentes liées à la gestion des ressources en eau en Tunisie en réunissant des experts de divers domaines, afin d’analyser la situation actuelle, d’identifier les défis et de proposer des recommandations pour une gouvernance plus équitable et durable de l’eau en Tunisie

Les panélistes sont Awatef Mabrouk (sociologue spécialisée dans la gouvernance de l’eau et l’approche genre) qui parlera de l’accès des femmes à l’eau, Kais Bouazi (chercheur en sciences politiques et sociales spécialisé dans la politique de l’eau et de l’environnement) qui parlera de la justice hydrique, Houcine Rehili (expert spécialisé dans le développement et la gestion des ressources) qui analysera les politiques de la Banque mondiale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement en Tunisie. Sa conférence portera le titre : «Priorité à la privatisation au détriment des droits fondamentaux.»

Un représentant du ministère de l’Agriculture apportera de éclairages sur les politiques publiques dans le domaine de l’eau et le débat sera modéré par la journaliste Rihab Elhawet d’Alqatiba