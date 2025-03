Des techniciens militaires américains en neutralisation des explosifs et munitions ont participé à une formation dans ce domaine organisée en Tunisie à l’intention de leurs homologues tunisiens et sénégalais.

Maj. Joe Legros

Une détonation contrôlée fait trembler le sol tandis qu’un nuage de fumée s’élève au-dessus du champ de tir. Pour les techniciens en neutralisation des explosifs et munitions (NEM), de tels moments sont monnaie courante, mais leur impact s’étend bien au-delà du champ de tir. Ces petites explosions calculées contribuent à la sécurité des communautés et au renforcement des partenariats en Afrique.

La Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine, Afrique (Setaf-Af), a récemment poursuivi sa collaboration de longue date avec les équipes EOD des forces armées tunisiennes (TuAF), en invitant cette fois les techniciens EOD des Forces armées du Sénégal (FAS) en Tunisie pour un échange trilatéral. L’entraînement a mis l’accent sur l’interopérabilité, le partage des connaissances et la préparation de futures missions conjointes, notamment l’exercice African Lion 2025 (AL25) qui se déroulera en avril.

«Cet échange ne se limitait pas à perfectionner les compétences techniques», a déclaré le major Ian Bloomsburg de l’armée américaine, directeur adjoint de la cellule de fusion C-IED Setaf-Af pour la lutte anti-engins explosifs improvisés (C-IED). «Il s’agissait de renforcer la confiance et les liens entre trois équipes EOD compétentes et engagées», a-t-il ajouté.

Le partenariat entre la Setaf-Af et les forces EOD tunisiennes repose sur des années d’engagement.

Une formation mutuellement bénéfique

Les techniciens tunisiens ont participé à de nombreux événements d’entraînement aux États-Unis, notamment le Raven’s Challenge à Camp Williams, dans l’Utah, et le concours «Équipe EOD de l’année» du 52e Groupe d’artillerie à Fort Campbell, dans le Kentucky. Ces expériences offrent un aperçu précieux des tactiques EOD avancées et permettent aux équipes tunisiennes de se mesurer aux meilleures équipes mondiales.

L’intégration de techniciens EOD sénégalais au sein de la Setaf-Af marque une avancée significative. L’intégration d’une troisième force partenaire favorise la coopération régionale et garantit que les solutions africaines aux menaces explosives restent à l’avant-garde.

Le Sénégal et la Tunisie accueilleront l’AL25, démontrant ainsi l’engagement de chaque pays à promouvoir la paix par la force militaire.

«Nous sommes toujours à la recherche de champions de la neutralisation des explosifs et munitions (NEM) au sein des forces partenaires, capables de mettre à profit leurs connaissances et de continuer à renforcer leurs capacités», a déclaré le sergent Beau Martindale de l’armée américaine, responsable du programme de lutte antimines humaines (HMA) de la Setaf-Af.

Lors de cet échange, les participants se sont entraînés aux tâches essentielles de la NEM, de l’identification et de la neutralisation des munitions non explosées (UXO) à la neutralisation en toute sécurité des engins explosifs improvisés (EEI). Chaque pays a apporté son expertise et son point de vue, rendant la formation mutuellement bénéfique.

«Il ne s’agit pas seulement d’une intervention des forces américaines pour enseigner», a déclaré Martindale. Et d’ajouter : «Il s’agit d’un véritable échange : nos partenaires apportent une expérience concrète qui enrichit notre approche commune de la mission NEM.»

Donner un exemple non américain à suivre

La collaboration en Tunisie n’est qu’un exemple de l’engagement de la Setaf-Af à collaborer avec ses partenaires africains pour réduire la menace des explosifs. Le prochain exercice AL25 offrira à ces équipes une nouvelle occasion d’opérer ensemble dans un environnement multinational plus vaste, affinant ainsi leur capacité à répondre aux menaces réelles.

«Cet échange a permis de montrer à la Direction du génie sénégalaise comment d’autres pays africains ont développé leurs capacités de formation Nedex; c’est-à-dire de leur donner un exemple non américain à suivre», a ajouté Bloomsburg.

Alors que la Setaf-Af, la Tunisie et le Sénégal continuent de renforcer ensemble leurs capacités Nedex, l’impact s’étend au-delà du champ de bataille : elle garantit des communautés plus sûres et une sécurité régionale renforcée pour les années à venir.

La Setaf-Af prépare les forces de l’armée de terre, met en œuvre des interventions de crise, favorise la concurrence stratégique et renforce les partenariats pour atteindre les objectifs de campagne de l’armée américaine en Europe et en Afrique et du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom).

Traduit de l’anglais

Source : US Army.