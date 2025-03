Maroc | Le Tunisien Chaabani offre son premier championnat à Berkane

A cinq journées de la fin de la Botola Pro D1 «Inwi» de football 2024/25, la Renaissance de Berkane a décroché, hier soir, samedi 15 mars 2025, son premier Championnat du Maroc, sous la férule de son coach tunisien Mouine Chaabani.

Né le 18 juin 1981 à Béja, Mouine Chaabani est un ancien défenseur central de l’Espérance de Tunis et de l’équipe de Tunisie. En tant qu’entraîneur, il a entraîné le Club d’Hammam-Lif et l’Espérance de Tunis (en Tunisie) et Al-Masry Sporting Club et Ceramica Cleopatra Football Club (en Égypte), avant de prendre les rênes de la Renaissance de Berkane au Maroc en 2024.

Il est le jeune entraîneur le plus titré en Tunisie et même en Afrique. Il a remporté le Championnat de Tunisie en 2019, 2020 et 2021 avec l’Espérance de Tunis, la Supercoupe de Tunisie en 2018 et 2019 et la Ligue des champions de la CAF en 2018 et 2019 avec la même équipe. Et il vient d’offrir à Berkane son premier championnat du Maroc après avoir été finaliste à la Coupe de la CAF en 2024.

«On croyait à ce sacre dès le début de la saison. On a beaucoup travaillé pour le décrocher», a déclaré Chaabani.

En effet, leaders indéboulonnables et réguliers au cours d’une saison qu’ils ont contrôlée de bout en bout, les Berkanis n’ont jamais laissé filer leur chance.

N’ayant besoin que d’un petit point, les Oranges ont opté pour la prudence en se contenant du nul face à l’Union Touarga (1-1).

La Renaissance de Berkane a joué 25 matchs jusqu’à présent. Elle en a gagné 18, fait 6 nuls et n’a perdu qu’un seul contre le FUS de Rabat (0-1) pour le compte de la 5e journée, le 6 octobre 2024.

Elle a battu le Raja de Casablanca en match aller comme en retour (1-0), (2-0). Elle a fait match nul contre l’AS FAR en manche aller avant de prendre le dessus en retour (1-1), (2-0). Contre le Wydad de Casablanca, les Oranges ont gagné à l’aller (1-0) et fait match nul blanc au retour.

La Renaissance de Berkane, qui avait remporté la Coupe de la Confédération à deux reprises, la Coupe du Trône 3 fois et une Supercoupe de la CAF, tenait coûte que coûte, à figurer parmi les vainqueurs du Championnat marocain. Maintenant c’est fait : elle est entrée de plein pied dans le club des grands.

