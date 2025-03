‘‘Le Président toxique’’ | Une enquête choc sur Emmanuel Macron

Depuis sa sortie le 6 février 2025, ‘‘Le Président toxique. Enquête sur le véritable Emmanuel Macron’’, d’Étienne Campion (édition Robert Laffont) suscite un vif débat. À travers une centaine de témoignages, ce livre dresse un portrait implacable d’un président séducteur mais impitoyable, dont la gestion solitaire du pouvoir aurait conduit à son isolement et à l’instabilité actuelle du pays.

Djamal Guettala

Depuis la dissolution controversée de l’Assemblée nationale en juin 2024, Emmanuel Macron fait face à une défiance grandissante, y compris au sein de son propre camp. Dans une interview accordée au Figaro, Campion révèle que certains proches du président le qualifient eux-mêmes de «toxique», décrivant une influence d’abord séduisante, mais rapidement destructrice.

L’ouvrage met en avant une gouvernance où l’avis des autres est relégué au second plan, et où le président, de plus en plus isolé, ne s’entoure plus que de fidèles inconditionnels. Cette attitude expliquerait les choix politiques récents, souvent perçus comme impulsifs et risqués.

Une ascension fondée sur la séduction et l’élimination

Dès ses débuts en politique, Emmanuel Macron s’est imposé par son talent exceptionnel pour la séduction intellectuelle, qui lui a permis de s’attirer le soutien de personnalités influentes. Mais Campion met en lumière un autre versant de cette séduction : une stratégie de mise à l’écart systématique de ceux qui lui ont été utiles.

Des figures clés de son ascension, comme Jean-Pierre Jouyet et Jacques Attali, ont été écartées une fois leur rôle accompli. Dans une enquête publiée par Marianne, des témoignages évoquent un mode de fonctionnement basé sur la manipulation et la trahison, contribuant à alimenter rancœurs et défiance autour du président.

Campion explore également les origines psychologiques du comportement de Macron, notamment une rupture marquante durant son adolescence : son choix de se détourner de ses parents pour vivre chez sa grand-mère, Germaine Noguès.

Ce besoin d’indépendance précoce, associé à une relation fusionnelle avec elle, aurait façonné son rapport complexe à l’autorité et à la loyauté. L’auteur y voit un schéma qui se répétera tout au long de sa carrière : séduction des figures influentes, puis rupture brutale lorsqu’elles ne lui sont plus nécessaires.

Dans une interview pour Élucid, Campion qualifie Macron de «président résolument anormal et toxique», évoquant son narcissisme, son goût du contrôle et son incapacité à accepter la contradiction.

Un exercice du pouvoir de plus en plus solitaire et risqué

Avec le temps, Emmanuel Macron est devenu un président ultra-centralisateur, prenant toutes les décisions à l’Élysée et marginalisant son propre gouvernement.

L’ouvrage décrit un chef d’État enfermé dans une bulle, insensible aux mises en garde et aux critiques. Campion analyse les récents choix présidentiels, notamment la dissolution de 2024, comme des réactions impulsives, prises dans un climat de tension extrême et sans réelle concertation.

L’auteur estime que la crise actuelle n’est pas un accident, mais la conséquence logique d’un mode de gouvernance basé sur la rupture et la confrontation. Ce qui a fait sa force – audace, indépendance, vision disruptive – est aussi ce qui le fragilise aujourd’hui.

Dès son accession au pouvoir, Macron a voulu bousculer les codes, imposer sa vision sans concessions. Mais cette posture a fini par l’isoler, affaiblir son autorité et exacerber les tensions dans le pays.

Un livre incontournable pour comprendre la crise du macronisme

À travers une enquête rigoureuse et des analyses fouillées, ‘‘Le Président toxique’’ ne se contente pas de critiquer Emmanuel Macron : il cherche à comprendre comment et pourquoi il en est arrivé là.

En remontant aux racines de son rapport au pouvoir, à la loyauté et au conflit, Campion met en lumière les mécanismes psychologiques et politiques qui ont conduit à son isolement et à l’instabilité actuelle.

Un ouvrage essentiel pour décrypter les crises qu’il traverse – ou qu’il a lui-même provoquées.