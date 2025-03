Tunisie | Des applications de transport au service du blanchiment d’argent   

Les autorités sécuritaires et judiciaires tunisiennes ont mis au jour des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale impliquant plusieurs entreprises spécialisées dans les applications de transport de passagers via taxis individuels.

D’après un communiqué de la Garde nationale, il est apparu que ces sociétés opéraient sans les autorisations légales requises, recouraient à de fausses déclarations, et utilisaient des comptes bancaires non déclarés pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger, en totale infraction avec la législation en vigueur.

Les investigations menées par l’unité nationale d’enquête sur les crimes financiers complexes relevant de la Garde nationale, sous la direction du service des renseignements et des recherches à El Aouina et en coordination avec le parquet du Pôle judiciaire économique et financier, ont permis la saisie de près de 12 millions de dinars sur les comptes bancaires de ces sociétés. Leurs activités ont été suspendues, et elles ont été radiées du registre national des entreprises et leurs sièges sociaux fermés.

Le communiqué ne précise pas si des arrestations ont été effectuées dans le cadre de cette enquête.

I. B.