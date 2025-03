Galerie Saladin | Une rétrospective du peintre Foued Zaouche (1944-2015)

Dix ans après la disparition du peintre et écrivain Foued Zaouche, son œuvre renaît sous les projecteurs à travers une exposition rétrospective qui se tiendra du 25 au 28 mars 2025 à la Galerie Saladin à Sidi Bou Said.

Initiée et portée par sa famille, cette exposition rétrospective rend hommage à la mémoire d’un artiste dont le regard a su capter la richesse et l’authenticité des traditions tunisiennes à travers des portraits et des paysages peints avec une rare sensibilité.

Né à Tunis le 26 juin 1944 et décédé le 25 mars 2015, Foued Zaouche a été formé à l’art dès l’âge de 29 ans à Paris, où il perfectionne son approche de l’anatomie, de la perspective, de la gravure et de la sculpture. Suivant un courant pictural naturaliste, il explore le portrait, la peinture d’histoire, la scène de genre et le patrimoine tunisien.

Ses toiles immortalisent le quotidien tunisien : cafés animés, salons de musique, traditions locales, mais aussi paysages et natures mortes.

Son œuvre picturale, dans la pure tradition de la peinture de chevalet, se distingue par une approche minutieuse du détail et une palette vibrante qui donne vie à des scènes empreintes de réalisme mais non exempte d’émotion.

La carrière artistique de Foued Zaouche prend son envol en 1979 avec une première exposition personnelle à la galerie Jean Camion à Paris. De retour en Tunisie, il expose à la galerie Yahia en 1981, avant d’entamer une collaboration prolifique avec le musée de Sidi Bou Said, où il organise vingt-deux expositions entre 1982 et 2007. En 2010, il inaugure son propre espace, L’Atelier du dedans, à Gammarth dans la banlieue nord de Tunis.

Cette rétrospective ne se limite pas à son œuvre picturale : elle met également en lumière son travail d’écrivain et de chroniqueur en présentant sept romans et un livre d’art. A travers ses écrits, Foued Zaouche porte un regard critique sur la société, la politique et la culture tunisiennes.

Il a notamment publié ‘‘Regards’’ (1999), ‘‘L’Affrontement’’ (2001), ‘‘La Fiancée de Amor’’ (2002, en français et en arabe), ‘‘Mensonges’’ (2003), ‘‘Le Maître du jeu’’ (2004), ‘‘L’Homme, ce Cro-Magnon de la conscience’’ (2007) et ‘‘Chroniques’’ (2008). Il a également collaboré avec les magazines Réalités et Leaders, partageant ses analyses et réflexions sur des sujets d’actualité, de société, de politique et de culture.

Cette exposition est une occasion pour redécouvrir l’œuvre de Foued Zaouche et la faire connaître des nouvelles générations. Elle sera suivie d’une grande rétrospective qui aura lieu du 31 mai au 22 juin 2025.

Avec Tap.