Garde nationale |3,6 kg de cocaïne et 97 plaques de cannabis saisis, 11 suspects arrêtés

Les Unités de la garde nationale de Kasserine ont démantelé plusieurs réseaux de trafic de drogue et ont arrêté 11 suspects, dont des étrangers.

Sous la Direction de la brigade centrale de lutte contre les drogues de Ben Arous, ces opérations ont été menées dans le Grand Tunis, à Monastir, à Sousse et à Kasserine et ont permis la saisie d’importantes quantités de cocaïne et de cannabis, indique la Direction générale de la garde nationale (DGGN) dans un communiqué publié ce mardi 1er avril 2025.

L’un des réseaux opère à l’international avec une partie opérant depuis l’étranger, ajoute la même source, en annonçant la saisie de sommes d’argent, 3,6 kg de cocaïne, 9,7 kg de cannabis (97 plaques), ainsi que 4 véhicules utilisés pour le transport de la drogue.

Y. N.