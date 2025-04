L’UE s’inquiète des «disparitions forcées» en Libye

L’Union européenne (UE) s’est dit «profondément préoccupée» par les «disparitions forcées» en Libye, à l’instar de Mohammed El-Gomati, frère de Husam, le militant espionné en Suède avec le logiciel Paragon.

«Nous partageons la profonde préoccupation de la Manul face aux informations alarmantes faisant état de disparitions forcées, notamment le cas de Mohammed El-Gomati», a écrit, lundi 31 mars 2025, sur X l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Libye, Nicola Orlando, faisant référence à une déclaration similaire faite la veille par la Mission d’appui des Nations Unies en Libye.

Mohammed El-Gomati est un ingénieur pétrolier libyen enlevé lundi 24 mars dernier à son domicile de Tajoura, près de Tripoli, par des hommes armés qui – selon son frère Husam – sont affiliés à la Brigade des Lions de Tajoura, un groupe lié aux services de renseignement généraux libyens.

Husam vit en Suède et faisait partie des personnes espionnées via le logiciel Graphite de Paragon. C’est le même activiste qui a révélé sur X la présence controversée à Rome d’Abdul Ghani Al-Kikli, chef de la milice libyenne appelée Appareil de soutien à la stabilité.

Le militant politique et blogueur Husam El-Gomati, cité par The Libya Observer, a expliqué que les ravisseurs ont fait irruption chez son frère sous des prétextes fallacieux, devant les voisins. Ils ont fouillé ses appareils électroniques, à la recherche de tout élément susceptible de l’incriminer. Il a ajouté que Mohammed avait été enlevé simplement parce qu’il était «le frère de Husam», soulignant que Mohammed n’avait aucun lien avec la politique et souffrait d’une grave maladie et suivait un traitement, ce qui «rendait difficile pour ses ravisseurs de fabriquer de toutes pièces des accusations contre lui compte tenu de son état».

Hussam a souligné qu’il n’avait pas eu de contact avec son frère depuis un certain temps afin de lui éviter tout ennui, ainsi qu’aux autres membres de sa famille, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il a ajouté : «Ce qui se passe vise à intimider les gens, mais cela ne nous intimidera pas. Notre lutte n’a fait que s’intensifier. Même s’ils tuent mes enfants ou éliminent ma famille, nous ne céderons pas au chantage.»

Husam El-Gomati est connu pour partager sur ses comptes personnels de réseaux sociaux des informations critiquant l’élite dirigeante libyenne et les groupes armés à l’est comme à l’ouest, ainsi que pour dénoncer la corruption au sein des institutions gouvernementales et militaires, selon sa déclaration vidéo.

De son côté, Nicola Orlando a déclaré que «la délégation de l’Union européenne en Libye se joint à la Manul pour saluer les mesures positives prises par les autorités libyennes pour la libération des personnes détenues».

«Le respect des droits fondamentaux et de l’État de droit est une responsabilité fondamentale de chaque État. Nous exhortons toutes les institutions compétentes à enquêter d’urgence sur sa disparition et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate et son retour en toute sécurité dans sa famille», conclut l’ambassadeur.

I. B.