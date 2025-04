La lutte contre la migration irrégulière dépasse les capacités d’un seul pays

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a plaidé, lundi 31 mars 2025, à Londres, en faveur d’une coopération internationale renforcée pour lutter contre la migration irrégulière. Parce que ce phénomène dépasse les capacités d’un seul pays, même doté de ressources suffisantes.

Selon un communiqué publié à l’issue de sa participation au Sommet sur la sécurité frontalière consacré à la criminalité organisée liée à la migration, le ministre a souligné que ce phénomène dépasse les capacités d’un seul pays, même doté de ressources suffisantes, et qu’une approche fondée sur le partenariat et le partage des responsabilités est indispensable pour y faire face, dans le respect des droits de l’Homme et des conventions internationales.

Selon lui, cette approche doit combiner la répression des crimes liés à la migration irrégulière – tels que les flux financiers illicites – et la lutte contre ses causes structurelles, notamment les disparités de développement entre pays d’origine et pays de destination.

En marge du sommet, Khaled Nouri s’est entretenu avec les ministres de l’Intérieur du Royaume-Uni, de l’Italie, de l’Irak, de l’Autriche, de la France et du Nigeria, ainsi qu’avec le secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères.

Organisé par le Royaume-Uni, ce sommet réunit 46 pays, ainsi que des organisations régionales et internationales, telles que l’Union européenne, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc), et des représentants des réseaux sociaux X, Meta et TikTok.

L’événement vise à renforcer les mécanismes de coopération contre la migration irrégulière et la criminalité