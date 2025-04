L’Amérique à l’heure du maccarthysme anti-palestinien

L’Histoire est un éternel recommencement. Le maccarthysme a été une chasse aux sorcières contre tous ceux qui étaient considérés à tort ou à raison comme des communistes aux États-Unis. Soixante-quinze ans plus tard, c’est un maccarthysme anti-palestinien qui prévaut. Les arrestations musclées d’étudiants et de doctorants qui soutiennent ouvertement la cause palestinienne et spécifiquement les Gazaouis qui subissent l’interminable génocide perpétré par Israël se multiplient et inquiètent les milieux intellectuels et la presse libérale qui estiment à juste titre que ces pratiques ternissent la réputation de l’Amérique et impactent sur son influence et son leadership.

Imed Bahri

Le comité éditorial du Washington Post a averti que l’hostilité du président Donald Trump envers les étrangers notamment les étudiants et les chercheurs n’est pas bénéfique pour l’Amérique et a considéré que l’administration actuelle affaiblit l’attractivité du pays pour attirer les meilleurs esprits à étudier aux États-Unis.

Le comité éditorial du WP a indiqué que Rumeysa Ozturk, doctorante à l’Université Tufts, qui a été enlevée en pleine rue la semaine dernière par des agents fédéraux masqués à Boston et transportée dans un centre de détention en Louisiane ne sera pas la dernière étudiante à être traitée de la sorte.

Le WP rappelle que le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré avoir révoqué plus de 300 visas d’étudiants étrangers simplement en raison de leur implication dans des activités pro-palestiniennes pendant leurs études.

L’objectif semble être d’instiller la peur

«Nous vous avons donné un visa pour étudier et obtenir un diplôme universitaire pas pour devenir des activistes sociaux qui saccagent nos campus», a déclaré Rubio jeudi. L’année dernière, Ozturk a co-écrit un éditorial pour un journal étudiant critiquant l’Université Tufts pour avoir rejeté une résolution du conseil étudiant qui décrivait la situation à Gaza comme un génocide.

Trois autres étudiants ont écrit leur nom sur l’éditorial tandis que 32 étudiants l’ont approuvé. Cela a incité le Département de la Sécurité intérieure à justifier l’arrestation d’Ozturk en affirmant qu’elle était «impliquée dans des activités de soutien au Hamas» sans fournir aucun détail. Apparemment, considérer que les Gazaouis subissent un génocide relève du soutien au Hamas pour l’administration Trump!

Ozturk a été kidnappée mardi alors qu’elle allait prendre son petit-déjeuner et les caméras de surveillance ont capturé ce qui semblait être un moment choquant alors que des agents en civil la poussaient vers une voiture qui l’attendait. Il n’y a aucune preuve qu’elle ait des antécédents de violence alors pourquoi le Département de la Sécurité intérieure ne lui a-t-il pas envoyé une lettre lui disant que son visa avait été révoqué et qu’elle avait 30 jours pour quitter le pays? Pour le WP, l’objectif semble être d’instiller la peur.

Cette mesure de l’administration Trump affaiblit l’attrait de l’Amérique pour de nombreux jeunes parmi les meilleurs et les plus brillants du monde qui souhaitent visiter ou étudier aux États-Unis, peut-être pour vivre le rêve américain ou goûter à la sauce secrète de l’Amérique avant de rentrer chez eux. Ils peuvent utiliser leur expertise pour s’enrichir ou pour soutenir la société civile dans leur pays d’origine. En écrasant ces ambitions, Trump affaiblit le leadership mondial de l’Amérique.

Le comité éditorial du WP compare l’arrestation d’Ozturk à la tendance à l’autoritarisme dans sa Turquie natale suite à l’arrestation du maire d’Istanbul Ekrem İmamoğlu et aux manifestations qui ont éclaté pour le soutenir.

Le journal américain a rappelé qu’un correspondant de la BBC a été expulsé de Turquie au motif qu’il représentait une «menace pour l’ordre public» mais que les États-Unis ne peuvent donc plus condamner l’expulsion du journaliste britannique car ils ont perdu leur crédibilité puisqu’ils harcèlent eux-mêmes leurs propres visiteurs.

Ozturk est une boursière Fulbright qui prépare un doctorat consacré à l’enfance et au développement humain. Elle peut bien évidemment poursuivre ses études dans de nombreux autres pays mais ce qui rend les études en Amérique attrayants, c’est la possibilité de s’immerger dans sa riche culture qui comprend une histoire mouvementée de manifestations sur les campus et sa liberté d’expression.

Le comité éditorial du WP estime que les opinions d’Ozturk sur le Moyen-Orient sont peut-être erronées mais qu’elle a le droit de les exprimer sans craindre de perdre sa chance d’étudier aux États-Unis. Dans ses remarques aux journalistes, Rubio a déclaré que les États-Unis ne délivreraient pas de visas aux étudiants qui voulaient «causer des problèmes». Certes, personne ne souhaite que des extrémistes violents ou des terroristes entrent dans le pays mais il y a une différence entre les paroles et les actes.

Le harcèlement de visiteurs étrangers

L’article co-écrit par Ozturk n’incitait pas à la violence. Cependant, son arrestation s’inscrit dans une tendance croissante et dans un nombre croissant de signalements de harcèlement de visiteurs étrangers aux points d’entrée aux États-Unis. Les agents des douanes et de la protection des frontières exigent que les téléphones portables des individus soient vérifiés avant de les autoriser à entrer dans le pays. Tous les passagers sont soumis à une inspection. Bien que ce pouvoir n’ait pas toujours été utilisé avec une telle fréquence.

L’année dernière, moins de 0,01% des passagers internationaux à l’arrivée ont été contrôlés. Ce pourcentage semble être en hausse aujourd’hui.

Il existe deux types de fouilles qu’un agent des frontières peut effectuer sur des appareils électroniques ou bien lors d’une fouille de base, l’agent scanne manuellement le téléphone d’une personne à la recherche d’éventuels signaux d’alarme ou bien lors d’une inspection avancée, le contenu du téléphone est téléchargé et placé dans une base de données consultable. Pour justifier le deuxième type, les agents doivent avoir des motifs raisonnables de soupçonner une violation de la loi et l’approbation de leurs supérieurs.

Le WP considère que les États-Unis ne devraient pas chercher à faire fuir les visiteurs étrangers et rappelle que leur séjour sur le sol américain est souvent bénéfique aussi bien pour eux que pour le pays.