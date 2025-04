Incidents à Pretoria | L’Espérance de Tunis rassure sur la sécurité de ses supporters

Après les incidents de violence enregistrés à Pretoria, l’Espérance sportive de Tunis (EST) a tenu à rassurer sur la sécurité de ses supporters qui ont fait le déplacement en Afrique du Sud.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 1er avril 2025 après le match contre le club à Mamelodi Sundowns, l’EST indique avoir veillé à assurer et fournir les moyens de transport nécessaires pour la sortie du stade et le transfert de tous les supporteurs qui sont sains et saufs et qui ont pu rentrer à Johannesburg.

L’EST précise que les trois supporters qui ont été transportés à l’hôpital sont dans un état stable et reçoivent actuellement les soins nécessaires.

Sur un autre plan, l’Espérance affirme qu’un dossier complet contenant tous les documents et preuves attestant des violences subies par ses supporters au stade de Pretoria est en cours de préparation et sera envoyé à la Confédération Africaine de Football (CAF).

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour défendre avec acharnement les droits de nos supporters d’autant que nous sommes en possession de tous les documents confirmant les violations survenues dans les tribunes du stade, indique encore l’Espérance de Tunis, qui remercie ses supporters présents aujourd’hui .

Y. N.