Amira Ghenim, lauréate du Prix Fragonard de littérature étrangère 2025

Le jury du Prix Fragonard de littérature étrangère a dévoilé, le 31 mars 2025, à Paris, le nom de sa lauréate pour cette quatrième édition : l’écrivaine tunisienne Amira Ghenim pour son roman ‘‘Le désastre de la maison des notables’’, brillamment traduit en français par Souad Labbize.

Ce prix, qui récompense chaque année un livre écrit par une femme, traduit en français et publié en France entre août 2024 et février 2025, a salué la puissance narrative et la profondeur historique du roman d’Amira Ghenim. Sélectionnée parmi dix finalistes, l’auteure s’impose par son talent à tisser une fresque émouvante et engagée.

La cérémonie de remise du prix aura lieu le 3 avril 2025 à Paris, en présence de la lauréate et de sa traductrice.

Créé en 2021, le prix Fragonard de littérature étrangère récompense une œuvre de fiction traduite en français et publiée en France. Il met à l’honneur des auteurs et traducteurs qui enrichissent le paysage littéraire francophone par leurs récits et leurs sensibilités uniques.

Le prix est assorti d’une récompense financière de 5 000 euros pour l’autrice et de 2 000 euros pour la personne ayant réalisé la traduction. En complément, la lauréate se voit offrir une résidence d’écriture de huit jours à Arles, gracieusement mise à disposition par la Maison Fragonard.

Rappelons que le roman de Amira Ghenim a déjà reçu le Prix de la littérature arabe 2024 attribué par la Fondation Jean-Louis Lagardère et l’Institut du monde arabe,

Djamal Guettala