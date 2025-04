Du 4 au 6 avril 2025 à Tunis | Le 14e congrès des Italiens dans le monde

Dans quelques jours, Du 4 au 6 avril 2025, se tiendra, à l’Hôtel El Mouradi Gammarth de Tunis, le 14e congrès mondial de la Confédération des Italiens dans le monde (CIM).

Le choix de la Tunisie pour cette édition n’est pas dû au hasard, expliquent les organisateurs : «c’est un pays ami, situé dans le bassin méditerranéen et qui partage avec nous de nombreux traits culturels.» Ils ajoutent : «C’est un pays hospitalier et, ces jours-ci, nous réitérerons notre amitié aux autorités tunisiennes, ainsi qu’aux autorités italiennes. Ce sera également l’occasion de rendre hommage à l’un des derniers hommes d’État italiens, Bettino Craxi, qui a terminé ici la dernière partie de sa vie.»

Bettino Craxi était membre du Parti socialiste italien (PSI), il fut le premier socialiste à diriger le gouvernement italien. Il s’était enfui en Tunisie en 1994 pour éviter les 27 ans de prison auxquels il était condamné pour avoir été mis en cause dans l’opération «Mains propres» pour motifs de corruption et de financement illégal du PSI.

Bettino Craxi a fini sa vie comme réfugié politique à Hammamet où il possédait une villa et où est mort en 2000 suite à un arrêt cardiaque. Il y est également enterré.

Comme l’a rappelé son président, Angelo Sollazzo : «La CIM a toujours été à l’avant-garde dans la défense des intérêts des Italiens vivant à l’étranger. Je suis fier d’avoir atteint cet objectif avec tous nos représentants présents dans le monde. Ce sera un congrès de haut niveau, au cours duquel seront abordées des questions émergentes au niveau international : la centralité du développement économique, l’industrie agroalimentaire, le tourisme traditionnel, les énergies renouvelables, la valorisation des villages italiens et bien plus encore».

L’Hôtel El Mouradi Gammarth de Tunis deviendra pendant quelques jours un morceau d’Italie, avec de nombreuses tables thématiques, ateliers, interventions d’industriels et de professionnels, mais il y aura aussi des spectacles et des dîners de gala et des excursions dans la région. Puis, le dernier jour, aura lieu l’élection des organes statutaires.

Comme l’a rappelé le vice-président Salvo Iavarone, «toutes les personnes qui ont toujours travaillé sur le projet CIM, contribuant chaque jour à consolider son leadership. Je remercie spécifiquement tous ceux qui se sont dépensés, de quelque manière que ce soit et au-delà de leur rôle, dans l’organisation d’un congrès aussi complexe, qui vise à marquer une ligne de continuité avec un passé culturellement riche, qui a vu notre pays parmi les premiers au monde. Nos compatriotes, plus de quatre-vingts millions, qui vivent à l’étranger ont également contribué de manière significative à ce leadership. Cette ligne de continuité tracée ne finira jamais, car nous espérons qu’elle mènera à de nouveaux objectifs.»

