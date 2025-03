Tunisie-Algérie-Libye | Vers un plan conjoint pour lutter contre la contrebande

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a annoncé l’élaboration d’un plan conjoint avec la Libye et l’Algérie pour développer les zones frontalières et éliminer le commerce parallèle et la contrebande.

Cette déclaration fait suite à une question parlementaire posée à la Chambre des représentants, le 26 mars 2025, par le député Abdessattar Zarai concernant le commerce parallèle et la création de zones franches.

Abid a expliqué que les autorités tunisiennes élaborent une approche globale et efficace pour lutter contre le commerce parallèle et atténuer son impact négatif sur l’économie nationale, tout en soulignant l’importance de renforcer la communication avec les jeunes et de les informer des risques liés à l’économie informelle et de leur apport potentiel au développement régional.

Le ministre a déclaré que la région frontalière de Ben Guerdane avec la Libye constitue un pilier essentiel de cette initiative, le ministère s’efforçant à en faire une zone d’investissement attractive, créatrice de richesses et d’emplois.

Il a également indiqué qu’un plan conjoint est actuellement en cours d’élaboration avec l’Algérie et la Libye, visant à développer les zones frontalières et à les transformer en espaces prospères offrant les éléments d’une vie décente et des opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes

I. B.