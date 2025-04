Affaire des bébés de la maternité de la Rabta | Confirmation de la condamnation

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation des accusés dans l’affaire tragique des décès de nourrissons survenus à l’hôpital de la Rabta de Tunis.

La décision rendue par la Cour d’appel maintient la peine de huit mois de prison contre les accusés et ce pour chacun des quatorze cas distincts de décès de nourrissons pour lesquels ils sont poursuivis et n’ont pas bénéficié du cumul des peines.

La Cour d’appel a également confirmé l’amende de trente mille dinars tunisiens (TND) qui devra être versée à chaque famille ayant perdu son bébé dans cette affaire.

Les trois personnes condamnées sont la directrice du centre de maternité et de néonatologie, le directeur de la maintenance et le directeur du service de pharmacie de l’hôpital de la Rabta.

Rappelons que ce drame révélé par une source en exclusivité à Kapitalis, début mars 2019 et que l’enquête menée avait affirmé le décès des nourrissons des suites d’une infection nosocomiale transmise via l’alimentation parentérale au Centre de maternité et de néonatologie Wassila Bourguiba de l’hôpital Rabta à Tunis.

Y. N.