Jean-Louis H. Dupré et la mémoire à vif de la guerre d’Algérie

La guerre d’Algérie demeure une plaie ouverte dans les relations entre la France et son ancienne colonie, un terrain miné par les récits partisans et les reconstructions mémorielles. Dans ‘‘La Guerre d’Algérie : Sebabna et les Aurès’’(éd. Société des écrivains, 9 novembre 2023, 302 pages), Jean-Louis H. Dupré, ancien fusilier-marin commando, livre un témoignage personnel, loin des idéologies et des simplifications historiques.

Dans un entretien accordé au Matin d’Algérie, l’auteur revient sur les raisons qui l’ont poussé à écrire ce livre : rétablir une vérité souvent occultée ou déformée, en particulier sur la question de la torture, et contrer certaines représentations qu’il juge biaisées. Refusant les raccourcis, il restitue, soixante-dix ans après, la complexité du conflit, où les destins individuels se mêlent aux errements politiques.

Dupré raconte une guerre qu’il a vécue à son corps défendant, découvrant à la fois la rudesse du combat et la beauté âpre de l’Algérie. Il s’attarde sur la région des Aurès, théâtre d’affrontements parmi les plus violents, où il fut engagé dans des opérations majeures. Son récit met en lumière le fossé entre le vécu des soldats et les discours officiels, ainsi que la confusion d’un conflit d’abord présenté comme une «pacification» avant d’être enfin reconnu comme une guerre.

Loin de tout manichéisme, Dupré reconnaît la légitimité du combat des indépendantistes et souligne l’aveuglement des dirigeants français, qui auraient dû accorder l’indépendance bien plus tôt. Il critique également la manière dont cette période est enseignée aujourd’hui, regrettant une approche culpabilisante en France et une instrumentalisation en Algérie.

Son livre n’est ni une justification ni une revendication, mais le témoignage d’un homme qui, des décennies après les faits, ressent encore le poids de cette histoire. «L’Histoire semble se répéter», conclut-il, en appelant à une mémoire apaisée, libérée des déformations et des procès rétrospectifs.

Djamal Guettala