La LTDH appelle à protéger les migrants irréguliers tunisiens en Europe

La Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) a braqué les projecteurs sur les violations subies par les migrants tunisiens en situation irrégulière en Europe, ainsi que «le manque de transparence des accords migratoires et l’inaction des autorités tunisiennes» dans la défense de leurs citoyens.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le 3 avril 2025, la LTDH souligne que ces agressions physiques et morales, ainsi que les conditions de détention inhumaines, sont «en contradiction flagrante avec les conventions internationales ».

«Les migrants sont notamment privés d’exercer leur droit de recours contre l’expulsion, en violation de la Convention de Genève et de la Convention européenne des droits de l’homme», dénonce la LTDH, qui «condamne fermement» ce traitement réservé aux migrants tunisiens et appelle les autorités tunisiennes à intervenir d’urgence pour garantir la sécurité et la dignité des Tunisiens à l’étranger, en adoptant des mesures diplomatiques et judiciaires.

Dans le communiqué, la Ligue demande également la révision des accords migratoires conclus avec les pays européens, dénonçant «leur opacité et leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit international».

Dans le même temps, l’ONG appelle à la mise en œuvre de politiques nationales de développement pour offrir aux jeunes Tunisiens des alternatives à l’émigration clandestine. Et elle appelle la société civile et la communauté internationale à lutter contre les violations des droits de l’homme, tout en demandant aux pays européens, notamment l’Italie, la France et l’Allemagne, de cesser leurs pratiques considérées comme «illégales et discriminatoires».

La protection des migrants et le respect de leur dignité ne sont pas seulement une question juridique, c’est aussi un impératif moral et humanitaire qui requiert l’engagement de toutes les parties intéressées, conclut le communiqué, qui est publié sur fond de polémique sur les réseaux sociaux sur les mauvais traitements auxquels sont soumis les migrants subsahariens en Tunisie et des migrants tunisiens en Europe, ainsi que sur le manque de réactivités des autorités tunisiennes sur ce dossier.

