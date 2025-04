Le salon Bio-Expo 2025 du 17 au 19 avril à Tunis

La 15e édition du salon international de l’agriculture et de l’alimentation biologique Bio-Expo 2025, se tiendra du 17 au 19 avril 2025, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), à Tunis, avec la participation de plus de 100 exposants.

Organisée par Foires et expositions internationales (Ife), en collaboration avec la Direction générale de l’agriculture biologique du ministère de l’Agriculture, Bio-Expo sera l’occasion pour les producteurs et transformateurs du secteur de l’agriculture biologique de présenter leurs produits à un large public de professionnels et de consommateurs. Il offrira donc «une opportunité de nouer des liens plus solides entre producteurs, agriculteurs et experts des différentes régions du pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de partenariat et en élargissant les réseaux nationaux et internationaux», lit-on dans un communiqué des organisateurs.

L’objectif du salon est de promouvoir la filière bio en Tunisie et d’anticiper les évolutions des marchés locaux et euro-méditerranéens, en favorisant le dialogue avec les agriculteurs, les producteurs, les transformateurs et les décideurs.

En marge du salon, seront organisées des conférences animées par des experts renommés du secteur de l’agriculture biologique, ainsi que des ateliers destinés aux étudiants afin de les sensibiliser à l’importance des produits biologiques pour leur santé.

Un concours de dégustation de la meilleure huile d’olive biologique, Dido Kids, sera organisé dans le but d’inculquer une culture de la qualité aux enfants dès le plus jeune âge.

I.B.