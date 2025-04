Tunis accueille le 14e Congrès de la confédération des Italiens dans le monde

Le ministre des Affaires étrangères a inauguré la 14e édition du Congrès mondial des Italiens qui se tient à Tunis, soulignant la richesse des relations bilatérales et les perspectives d’investissement entre la Tunisie et l’Italie.

Sur instructions de Son Excellence. Monsieur le Président de la République, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a présidé ce 4 avril 2025, la cérémonie d’ouverture du 14e Congrès de la Confédération des Italiens dans le Monde, qui se tient à Tunis du 4 au 6 avril 2025.

À cette occasion, le Ministre a salué dans son allocution le choix de notre pays pour accueillir cet important événement, mettant en valeur l’excellence des relations de coopération et d’amitié qui unissent la Tunisie et l’Italie, ainsi que l’héritage culturel et humain commun entre les deux pays.

Il a également évoqué les vagues de migration italienne vers la Tunisie au cours des cinq derniers siècles, la cohabitation harmonieuse avec les Tunisiens et les échanges profonds qui ont marqué les deux peuples, ce qui a laissé une empreinte dans les dialectes, les traditions, les arts et divers autres domaines.

Par ailleurs, le Ministre a mis en lumière l’état remarquable des relations bilatérales entre les deux pays à tous les niveaux, rappelant les visites de haut niveau réalisées ces dernières années.

Celles-ci ont donné un élan inédit aux relations économiques bilatérales et ont contribué à dynamiser les investissements, l’Italie étant aujourd’hui le premier investisseur étranger en Tunisie dans le secteur de l’énergie et le deuxième investisseur global, avec un volume total d’investissements estimé à 3,7 milliards de dinars en 2024 et plus de 83000 emplois créés.

M. Mohamed Ali Nafti a précisé qu’environ 1000 entreprises italiennes ont choisi la Tunisie comme destination d’investissement, lançant ainsi un appel aux investisseurs italiens à tirer parti des avantages compétitifs offerts par notre pays dans des secteurs stratégiques et à forte valeur ajoutée.

Pour conclure, le Ministre a rappelé les grands projets en cours, notamment le projet ELMED de ligne électrique entre la Tunisie et l’Italie, réaffirmant l’engagement de notre pays à renforcer et à diversifier davantage son partenariat économique privilégié avec l’Italie.

À noter que La Confédération des Italiens dans le Monde est une organisation non gouvernementale indépendante, qui regroupe environ 2000 associations représentant la communauté italienne résidente à l’étranger, estimée à près de 80 millions de personnes à travers le monde.

Active depuis plus de 30 ans en Italie et dans 33 pays, dont la Tunisie, la Confédération œuvre non seulement à la défense des intérêts des Italiens à l’étranger, mais aussi à la promotion de la coopération entre l’Italie et les pays d’accueil, notamment dans les domaines économique et culturel, la majorité de ses membres étant des hommes d’affaires italiens.

Communiqué