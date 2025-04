Le FSN solidaire avec Jawher Ben Mbarek et opposé au procès à distance

Le Front du Salut national (FSN) a exprimé aujourd’hui sa pleine et entière solidarité avec le détenu politique Jawher Ben Mbarek, qui est entré en grève de la faim depuis dimanche dernier.

Jawher Ben Mbarek a pris cette décision afin de protester contre la décision de justice de tenir à distance le procès des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

Dans son communiqué publié ce vendredi 4 avril 2025, le FSN a exprimé son soutien absolu à Jawher Ben Mbarek, ainsi qu’aux autres dirigeants poursuivis dans cette affaires, estimant qu’ils sont «injustement incarcérés », tout en pointant du doigt « une ingérence du pouvoir exécutif dans le système judiciaire».

Le FSN, initié par Ahmed Nejib Chebbi et regroupant des partis de l’opposition, a appelé à une retransmission télévisée en direct des faits du procès « afin de permettre à l’opinion publique nationale et internationale de prendre conscience de l’ampleur des allégations erronées du pouvoir et des détails de la fabrication orchestrée de ce dossier», lit-on encore dans le communiqué.

La même source a par ailleurs appelé à un rassemblement le 11 avril, jour dudit procès, et ce, afin d’exprimer des revendications claires : « le respect des garanties d’un procès équitable et le « rejet de l’instrumentalisation de la justice dans les différends politiques ».

Y. N.