Évacuation des migrants subsahariens à Sfax | Priorité au retour volontaire (DGGN)

L’opération d’évacuation des camps de migrants subsahariens en situation irrégulière, situés à El Amra et Jebeniana à Sfax, se poursuit activement depuis son lancement hier, a déclaré le colonel major Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Direction générale de la garde nationale (DGGN) ce vendredi 4 avril 2025 à l’agence TAP.

Une majorité significative des migrants présents dans ces camps informels a exprimé le souhait de retourner volontairement dans leur pays d’origine face à la constatation de l’impossibilité de traverser la mer vers l’Europe et ont majoritairement sollicité l’assistance d’organisations onusiennes pour organiser leur rapatriement, indique le colonel major Jebabli.

Le Croissant-Rouge tunisien, des représentant du ministère de la Santé et de la Protection civile sont également intervenus sur le plan sanitaire et coordonne également avec les autorités régionales pour assurer un hébergement urgent et temporaire aux femmes enceintes et aux enfants.

Le porte-parole de la DGGN a souligné que cette question fait l’objet d’un suivi personnel rigoureux de la part du président de la République et que l’opération d’évacuation des camps a débuté jeudi avec le démantèlement pacifique du plus grand camp, qui abritait environ 4 000 personnes.

Il a par ailleurs insisté sur le fait que l’évacuation, le démantèlement des camps et les opérations de désinfection sont menés dans de bonnes conditions, ajoutant toutefois que plusieurs armes blanches ont été saisies lors de cette opération et que des migrants ont été arrêtés et sont actuellement en cours d’expulsion forcée.

Dans sa déclaration à l’agence Tap, il a également tenu à préciser que les valeurs morales et l’aspect humanitaire ont été privilégiés dans le traitement des personnes interpellées, parmi lesquelles certaines étaient, selon une première enquête, en contact avec des entités étrangères visant à semer le trouble au sein des camps et dans les zones avoisinantes.

Y. N.

Ph. Fatma Mseddi