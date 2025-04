Tunisie | Six détenus politiques exigent le droit à un procès équitable

Nous reproduisons ci-dessous le communiqué publié à Tunis, le 8 avril 2025, par six détenus politiques de l’affaire dite du «complot contre la sûreté de l’Etat», qui ont entamé une nouvelle grève de faim pour exiger le droit à un procès équitable.

Nous, personnes injustement poursuivies dans ce que l’on appelle l’affaire du complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, et face à l’obstination des autorités à maintenir une politique d’opacité visant à masquer les falsifications et à dissimuler la vérité, en protestation contre notre exclusion du procès après plus de deux années de détention arbitraire, de privation du droit de contester les fausses accusations et les procès-verbaux falsifiés, et en réaffirmant notre refus de voir le ministère de la Justice continuer de gérer le dossier en interdisant toute couverture médiatique, en ayant recours à des témoins anonymes et en organisant un procès dépourvu des garanties minimales d’un procès équitable, et en nous accrochant à nos droits légitimes et à notre responsabilité nationale, nous annonçons ce qui suit :

– nous entamons une grève de la faim ;

– nous rejetons catégoriquement toute participation à une procédure judiciaire qui ne respecte pas les conditions élémentaires d’un procès équitable et refusons donc de comparaître à distance à ces audiences simulées;

– nous appelons les forces nationales, les organisations de la société civile et toutes les consciences libres à élever leur voix contre l’instrumentalisation de la justice à des fins de répression politique et à défendre le droit du peuple tunisien à la liberté et à la démocratie;

– nous saluons le rôle joué par nos comités de défense et appelons l’ensemble des avocats à poursuivre leur mobilisation contre l’injustice et pour le droit à un procès équitable.

Signataires :

Issam Chebbi

Abdelhamid Jelassi

Khayam Turki

Ridha Belhaj

Ghazi Chaouachi

Jaouhar Ben Mbarek (en grève de la faim depuis le 30 mars 2025).