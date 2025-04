Tunisie | De plus en plus de migrants subsahariens demandent leur rapatriement

Des dizaines de migrants se sont rassemblés devant le siège de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Lac1 à Tunis, pour demander l’accélération des procédures de rapatriement volontaire vers leurs pays d’origine.

La nouvelle a été rapportée, le 7 avril 2025, par la télévision nationale tunisienne, faisant référence à la nouvelle de l’expulsion par les autorités, la semaine dernière, des camps de fortune de migrants subsahariens, dans les zones d’El-Amra et de Jebeniana, dans le gouvernorat de Sfax.

L’opération d’expulsion a concerné environ 20 000 migrants irréguliers, selon la direction de la Garde nationale, dans le but de libérer les oliveraies occupées illégalement et de les restituer à leurs propriétaires légitimes.

Les autorités, en collaboration avec le Croissant-Rouge tunisien, le ministère de la Santé et la Protection civile, fournissent une assistance médicale aux migrants en attente de leur retour en toute sécurité dans leur pays d’origine, et des mesures de coordination ont également été activées avec les autorités régionales pour fournir un hébergement temporaire aux femmes enceintes et aux enfants.



Les agriculteurs de la délégation d’El-Amra expriment un optimisme prudent après que les autorités ont évacué les camps de migrants irréguliers. L’agence Tap rapporte que les agriculteurs ont commencé à préparer leurs terres pour la culture après une interruption de trois ans.

Alors que la vie revient à la normale à El-Amra et Jebeniana, l’activité agricole a repris et les camps de migrants autrefois surpeuplés près des terres agricoles sont désormais vides. Les plages de la région sont jonchées de restes de bateaux de fortune en fer.

Le porte-parole de la Garde nationale, Houssemeddine Jebabli, a confirmé que l’opération se poursuivra jusqu’à ce que tous les migrants irréguliers soient expulsés des terres agricoles privées, soulignant que l’expulsion s’est déroulée sans affrontements.

La campagne conjointe de la Garde nationale et de la Sécurité publique a permis de démanteler les plus grands groupes de camps à Henchir 24 (village de Ktetna, El-Amra) et Ben Farhat, entre autres. L’opération a été lancée en réponse aux plaintes des agriculteurs auprès des autorités concernant la récupération des terres occupées par les migrants subsahariens dans des campements informels. Après des semaines de préparation, la campagne a donné la priorité aux mesures humanitaires, en négociant dans un premier temps avec les migrants pour encourager l’évacuation volontaire, a écrit Tap.