La guerre secrète livrée par la Russie à la Grande-Bretagne

Des capteurs russes soupçonnés d’espionner les sous-marins nucléaires britanniques ont été découverts dans les eaux entourant la Grande-Bretagne. Le secteur de l’énergie et Internet constituent également des cibles. C’est une véritable guerre secrète qui se joue dans les eaux entre les deux pays, a révélé le Sunday Times , version du week-end du journal britannique The Times. (Ph. Le sous-marin nucléaire de Sa Majesté, le HMS Vanguard).

Imed Bahri

Cette découverte a été considérée comme une menace potentielle pour la sécurité nationale britannique et de nombreux appareils ont été retrouvés après avoir été rejetés sur le rivage. Certains ont été récupérés par la Royal Navy.

Selon le journal britannique, Moscou aurait placé ces dispositifs pour recueillir des renseignements sur les quatre sous-marins nucléaires britanniques de classe Vanguard qui constituent la base du système de dissuasion maritime actuel du Royaume-Uni.

Le Sunday Times, qui a choisi de ne pas divulguer certains détails, notamment l’emplacement exact des capteurs, affirme avoir mené une enquête de trois mois, s’être adressé à plus d’une douzaine d’anciens ministres de la Défense, d’officiers supérieurs et d’experts militaires pour découvrir comment la Russie utilise ses capacités uniques de guerre sous-marine pour cartographier, pénétrer et potentiellement saboter les infrastructures britanniques vitales.

Le journal a obtenu un accès sans précédent au navire de surveillance en haute mer de la Royal Navy, le Proteus, pour voir comment il mène ses actions pour contrer les menaces dans ses eaux territoriales.

Pour la première fois, des journalistes du Sunday Times ont rejoint des officiers supérieurs de la marine qui ont été transférés sur le navire de la Royal Navy Proteus, ancré au large de la ville la plus occidentale de l’Écosse, où l’équipage est équipé de casques télécommandés avant d’être immergé au fond de la mer. Douze membres de l’escadron de plongée et de chasse aux mines de la Marine sont également présents, experts dans la recherche, la récupération et la destruction des munitions ennemies sur les fonds marins.

Une guerre fait rage dans l’Atlantique

La Russie avait commencé à préparer le terrain pour un conflit plus large avec l’Otan, en s’engageant, selon le journal, dans des opérations de surveillance et de sabotage contre les réseaux Internet sous-marins, les pipelines électriques et les câbles militaires, trois ans avant que le président russe Vladimir Poutine n’envoie ses chars en Ukraine.

Au cours des 15 derniers mois, au moins 11 câbles Internet ont été endommagés dans la mer Baltique et les soupçons se portent sur la flotte de pétroliers vieillissants de la Russie, indique le Sunday Times. La Force de reconnaissance conjointe, un groupe d’États nordiques et baltes dirigé par le Royaume-Uni, a réagi en activant ce qu’elle appelle «Nordic Warden», un système de réaction qui utilise l’intelligence artificielle pour suivre les emplacements de la flotte furtive russe.

Un haut responsable militaire britannique a déclaré: «Il ne fait aucun doute qu’une guerre fait rage dans l’Atlantique. C’est un jeu du chat et de la souris depuis la fin de la Guerre froide et il reprend aujourd’hui. Nous assistons à une activité russe considérable».

Lorsque le navire russe Yantar est revenu dans la Manche en janvier, le secrétaire à la Défense John Healey a autorisé le HMS Somerset et le HMS Tyne à le suivre de plus près tandis que le sous-marin à propulsion nucléaire HMS Astute surveillait le navire par en dessous avant de flotter à ses côtés.

En novembre, Yantar a été retrouvé dans la mer d’Irlande, à proximité de câbles transportant des données pour Microsoft et Google. Équipé de deux petits sous-marins capables d’atteindre des profondeurs allant jusqu’à 6000 mètres, il peut localiser et cartographier les infrastructures, couper les câbles avec ses bras de gréement ou les espionner pour obtenir des informations.

La Russie possède également d’autres capacités. Trois sources de haut rang du secteur de la défense ont révélé que des renseignements fiables, avant l’invasion de l’Ukraine, indiquaient que des yachts de luxe appartenant à des individus riches auraient pu être utilisés pour effectuer des reconnaissances sous-marines autour de la Grande-Bretagne.

L’approvisionnement énergétique menacé

Un ancien ministre a raconté comment le navire d’assaut amphibie HMS Albion a été contraint de quitter prématurément le port de Chypre en 2018 lorsque le superyacht d’un homme riche s’en est approché. La marine soupçonne que le superyacht était là pour surveiller secrètement l’Albion.

Le Sunday Times indique par ailleurs que près d’un cinquième de l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni provient désormais de parcs éoliens offshore. L’électricité produite par ces turbines est transportée vers le continent par des câbles sous-marins qui peuvent être facilement interrompus. Les pipelines et les gazoducs en provenance de Norvège qui approvisionnent le Royaume-Uni en pétrole et en gaz peuvent être également ciblés. Par conséquent, l’ensemble de l’approvisionnement énergétique britannique est vulnérable.

«Si vous endommagez ces pipelines, vous perdrez cette énergie», a déclaré un haut responsable militaire. Il en va de même pour les 60 câbles Internet qui relient la Grande-Bretagne au reste du monde. Faciles à couper, ils servent notamment à transmettre des données bancaires outre-Atlantique et sont essentiels au fonctionnement des marchés financiers occidentaux.

Ce qui est encore plus inquiétant, cependant, c’est la capacité de la Russie à identifier, pirater ou détruire des câbles militaires essentiels à ses opérations dans le monde. Une source haut placée a déclaré: «Il existe des câbles non déclarés. Les Russes ont la capacité de les couper».

Ces dernières années, la marine britannique a découvert un certain nombre de capteurs dans les mers entourant la Grande-Bretagne. Le ministère de la Défense estime que Moscou les a placés là pour surveiller les mouvements des quatre sous-marins britanniques de classe Vanguard qui forment ensemble la dissuasion nucléaire maritime permanente du Royaume-Uni.

On ne sait pas exactement quel type de capteurs ont été trouvés après que nombre d’entre eux se soient échoués sur le rivage mais d’autres ont été localisés grâce à la flotte de dragueurs de mines de la Royal Navy.

La découverte par le Royaume-Uni de preuves d’autres activités russes est considérée comme top secret. Une source britannique de haut rang a déclaré: «C’est comme la course à l’espace».

Dans un monde entouré de secret et de tromperie, il est extrêmement difficile d’obtenir une clarté absolue. Mais il y a suffisamment de fumée pour suggérer que quelque chose brûle quelque part.

En 2021, l’Integrated Review, un document clé décrivant les objectifs de sécurité nationale et de politique étrangère du Royaume-Uni après le Brexit, s’est engagé à acheter un navire de surveillance pour protéger les infrastructures sous-marines importantes du Royaume-Uni et permettre aux autorités de mieux comprendre l’ampleur de la menace.

Deux ans plus tard, le ministère de la Défense a acheté un navire norvégien de soutien offshore en eau profonde pour 70 millions de livres sterling, le rebaptisant Proteus avant sa mise en service en octobre 2023.

L’équipage permanent du navire comprend environ 30 marins civils de la Royal Navy Auxiliary, la branche marchande de la Marine, mais le navire est en fin de compte dirigé par des équipes navales spécialisées et la vie à bord est exigeante car le navire opère en mer 330 jours par an.

Une semaine avant la visite du Sunday Times, des membres des équipes de détection et d’exploitation des menaces de mines de la Marine, dont l’escadron X-Ray, sont arrivés pour la première fois. Les équipes s’entraînaient sur l’un de leurs derniers équipements: un véhicule autonome équipé d’une caméra haute résolution à l’avant et de systèmes sonar avancés sur les côtés comme des ailes.

Le capitaine Simon Pressdy, l’un des officiers supérieurs participant à la visite, a déclaré: «Notre rôle est de dissuader toute menace contre le Royaume-Uni. Nous y parvenons en comprenant les acteurs impliqués, en fournissant les preuves nécessaires pour éviter tout malentendu et en tenant ceux qui menacent le Royaume-Uni responsables de leurs actes».