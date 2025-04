Livre | Les Arabes et leur cause à l’ère de la perdition

La librairie Al-Kitab de Mutuelle-ville organise le jeudi 10 avril 2025 à 16h30, la présentation du dernier essai politique de Salah El-Gharbi publié en arabe: ‘‘Al Arab wal kadhya zamana El dhayaâ’’ (Les Arabes et leur cause à l’ère de la perdition).

L’ouvrage sera présenté par le professeur Tahar Manaï, et la présentation sera suivie d’un débat en la présence de l’auteur et d’une séance de dédicace.

Professeur universitaire spécialisé en langue et littérature françaises, Salah El-Gharbi est aussi écrivain, auteur de plusieurs romans, et analyste politique.

L’auteur analyse dans son ouvrage, en termes crus et sans complaisance, les causes de l’échec des Arabes dans la défense de leurs causes en général et de la cause palestinienne en particulier. Il constate qu’au sortir des siècles de décadence, les prémices de la renaissance au 19e siècle ont donné beaucoup d’espoir aux peuples de la région qui ont espéré que la libération de la colonisation au cours de la première moitié du 20e siècle allait apporter la liberté, le progrès et la prospérité. Or, il n’en fut rien.

Selon Salah El-Gharbi, les Arabes ont raté le coche, en s’engouffrant dans le piège des questions identitaires, entre nationalisme et islamisme, et en établissant des relations problématiques avec le reste du monde, ratant au passage les seules révolutions qui les auront sortis du sous-développement, celles de la liberté, du droit, de la démocratie et du développement économique et sociale.

I. B.