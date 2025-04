Nastatii.tn | Plateforme pour l’emploi des personnes à besoins spécifiques

En Tunisie, l’accès à l’emploi des personnes à besoins spécifiques reste un défi majeur. Avec le lancement de Nastatii, une plateforme dédiée au recrutement inclusif, un pas décisif est franchi vers une véritable égalité des chances.

Nastatii a pour mission de connecter des talents diversifiés à des entreprises engagées, en valorisant les compétences et les aspirations de chacun. Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives tant pour les demandeurs d’emploi à besoins spécifiques que pour les recruteurs souhaitant intégrer la diversité comme levier de performance.

Bien plus qu’un simple outil numérique, Nastatii est un projet à vocation sociale qui brise les barrières et favorise une société plus inclusive. En facilitant la mise en relation entre talents et employeurs convaincus de la richesse de la diversité, la plateforme redéfinit l’accès à l’emploi.

Nastatii se distingue par son engagement social : son objectif premier est d’accompagner les personnes à besoins spécifiques vers l’emploi et d’aider les entreprises à faire de l’inclusion l’un des axes de leur stratégie.

Plateforme accessible et intuitive

Conçue pour être à la fois ergonomique et accessible, la plateforme propose plusieurs fonctionnalités clés :

Profils personnalisés : les demandeurs d’emploi peuvent mettre en avant leurs compétences, expériences et besoins spécifiques en matière d’accessibilité;

Recherche d’emplois ciblée : des opportunités adaptées à leurs compétences, leur localisation et leurs préférences sont mises à leur disposition ;

Publication d’offres d’emploi : les employeurs peuvent facilement diffuser leurs offres et accéder à une base de talents qualifiés et diversifiés;

Formation professionnelle : les personnes à besoins spécifiques peuvent trouver facilement des offres de formation professionnelle.

Engagement pour l’égalité des chances

Nastatii est le fruit d’une initiative collaborative réunissant des défenseurs des droits des personnes à besoins spécifiques et des entreprises partageant une même vision : faire de l’inclusion une norme, et non une exception. De nombreuses organisations soutiennent activement ce projet en adoptant des pratiques inclusives et en rejoignant le mouvement pour une Tunisie plus équitable.

Chaque individu a le droit de travailler et de contribuer pleinement au développement de la société. Nastatii est une opportunité de créer des connexions durables entre des talents exceptionnels et des employeurs engagés.

Contacts : contact@nastatii.tn ou contact@fth-gaia.org